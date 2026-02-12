Martinelli em ação no último dia 28 de janeiro, no Maracanã - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 12/02/2026 14:28

Rio — O volante Martinelli relembrou a sua trajetória pelo Fluminense e destacou que ao longo dos seus sete anos no clube, passou por momentos difíceis, mas tudo valeu a pena. Em entrevista ao "ge", publicada nesta quinta-feira (12), o jogador, que no último domingo (8) completou 300 partidas pelo Tricolor, ressaltou as conquistas



"Valeu a pena todos os treinos, jogos em Xerém. Quando eu subi, tive fases boas, fases ruins. Mas diria que valeu à pena, que muito mais do que eu sonhava eu já conquistei. Só agradecer a Deus mesmo e que eu possa seguir muito feliz aqui no Fluminense", disse.

No time profissional desde 2020, Martinelli soma 16 gols e 18 assistências. Ele foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores 2023, Recopa Sul-Americana 2024 e os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023.



O jogador também confessou que já recebeu propostas, que às vezes são boas para ele, mas não para o clube, e que é necessário chegar em um consenso. "Minha esposa gosta demais daqui do Rio, então, tudo tem que ser colocado em uma balança, como filho e família. Não é só dizer que estou indo. Tenho muito mais coisa para carregar. O dia que for, vai dar certo, vai ser bom para o clube, bom para mim. Enquanto isso, estou aqui, muito feliz."



O atleta também garantiu estar feliz no Fluminense. "Que eu possa permanecer por muito mais tempo aqui e que possa vir muito mais jogos. Se for para fazer a carreira aqui, vou fazer com toda felicidade do mundo. Não tenho do que reclamar daqui", afirmou.



Martinelli ainda elegeu 2024 como o ano mais difícil e elencou grandes momentos vividos no Tricolor. "Libertadores ainda tenho como carro-chefe, a Copa do Mundo de Clubes, não só para mim, mas para o clube e meus companheiros. Fizemos um baita campeonato, chegando na semifinal. E isso está nos momentos especiais da minha carreira."