Martinelli em ação no último dia 28 de janeiro, no MaracanãMarina Garcia / Fluminense
"Valeu a pena todos os treinos, jogos em Xerém. Quando eu subi, tive fases boas, fases ruins. Mas diria que valeu à pena, que muito mais do que eu sonhava eu já conquistei. Só agradecer a Deus mesmo e que eu possa seguir muito feliz aqui no Fluminense", disse.
O jogador também confessou que já recebeu propostas, que às vezes são boas para ele, mas não para o clube, e que é necessário chegar em um consenso. "Minha esposa gosta demais daqui do Rio, então, tudo tem que ser colocado em uma balança, como filho e família. Não é só dizer que estou indo. Tenho muito mais coisa para carregar. O dia que for, vai dar certo, vai ser bom para o clube, bom para mim. Enquanto isso, estou aqui, muito feliz."
O atleta também garantiu estar feliz no Fluminense. "Que eu possa permanecer por muito mais tempo aqui e que possa vir muito mais jogos. Se for para fazer a carreira aqui, vou fazer com toda felicidade do mundo. Não tenho do que reclamar daqui", afirmou.
Martinelli ainda elegeu 2024 como o ano mais difícil e elencou grandes momentos vividos no Tricolor. "Libertadores ainda tenho como carro-chefe, a Copa do Mundo de Clubes, não só para mim, mas para o clube e meus companheiros. Fizemos um baita campeonato, chegando na semifinal. E isso está nos momentos especiais da minha carreira."
