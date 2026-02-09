Martinelli tem 24 anos - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 09/02/2026 09:16

Rio — O volante Martinelli completou 300 jogos com a camisa do Fluminense neste domingo (8), tornando-se o primeiro jogador revelado no clube a atingir a marca na vitória contra o Maricá, por 1 a 0, que garantiu o título da Taça Guanabara. Em meio à festa, a torcida tricolor exibiu um bandeirão em homenagem ao atleta.

No time profissional desde 2020, Martinelli soma 16 gols e 18 assistências. Ele foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores 2023, Recopa Sul-Americana 2024 e os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023.

Moleque de Xerém com mais jogos na equipe profissional do Fluminense, o volante também é o jogador com mais partidas pelo clube na Libertadores, com 31 jogos, e quem mais defendeu o time no atual elenco.

O Tricolor volta a campo nesta quinta-feira (12), às 19h30, para enfrentar o Botafogo pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.