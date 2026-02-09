Sob o comando de Zubeldía, o Fluminense enfrentará o Bangu nas quartas de final do Campeonato Carioca - Lucas Merçon / Fluminense FC

Sob o comando de Zubeldía, o Fluminense enfrentará o Bangu nas quartas de final do Campeonato CariocaLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 09/02/2026 00:37 | Atualizado 09/02/2026 00:41

Leia mais: Kevin Serna comemora título e valoriza ambiente no Fluminense

"Não há um jogador pontual. O que gosto desta etapa é que começamos dia 2 de janeiro e posteriormente, dia 8, se incorporaram todos. Mais do que destacar um que me surpreendeu, quero destacar todos que participaram com boa energia, muita predisposição, para que esse primeiro objetivo, primeiro passo, fosse realizado", iniciou o treinador.

"Estou contente porque ganhamos dois clássicos. Se não estou equivocado, ganhamos cinco das seis partidas, com variações táticas e de jogadores, jovens ou não. Caso hoje do Savarino, antes Guilherme Arana e Jemmes. Agora é seguir crescendo com boa energia", complementou.

Fluminense terá o Bangu pela frente nas quartas de final do Campeonato Carioca. Antes, enfrentará o Botafogo , quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), também no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Outras respostas de Zubeldía

. Opções de 9: "Estamos trabalhando nesta posição. Por um lado temos a boa notícia do John (Kennedy), que está muito bem, certeiro, com gana. Por outro lado, ter obrigação de ter uma alternativa para não forçar muitos minutos ao John. Por isso tivemos que equilibrar os minutos hoje. Porque temos o Botafogo agora, depois quartas de final, semifinais e outros jogos, se Deus quiser... A saída de Everaldo foi de um dia para o outro, o Germán (Cano) está machucado. Não podemos ficar de braços cruzados, nós como comissão técnica temos que ter alternativas para equilibrar os minutos. Se John puder jogar, vai jogar tudo que puder. Mas hoje não seria necessário ele jogar mais que 45 minutos. Por isso trocamos. Nessa troca vimos Serna e Matheus Reis. Vamos como podemos e dando lugar a outros. Canobbio poderia fazer essa posição, talvez Ganso de falso 9. Até que possa chegar uma opção importante para a equipe, o que seria o ideal, e pelo que o clube está trabalhando".



. Desempenho de Martinelli: "Ele está falando dentro de campo, com o rendimento. Tem diferentes valências em campo. Onde ele está tem dinâmica, passes simples e passes complexos, força, dinâmica... é um jogador completo. É muito importante que esse tipo de jogador fique aqui por muito tempo".

. Testes: "Não testei nada, não há tempo. Coloquei o que achei que tinha que colocar. A boa notícia foi que independente dos jogadores, sejam os reforços ou os que já estavam aqui, conseguimos colocar para jogar. O balanço foi positivo, mas temos que seguir trabalhando".



. Planeja dar sequência ao time?: "Não há um planejamento a longo prazo, vamos planejando jogo a jogo. Vou vendo os jogadores disponíveis para cada partida, dependendo do adversário".



. O que já dá para ver do trabalho do Zubeldía?: "Temos que seguir trabalhando, fortalecendo o elenco com contratações que possam chegar... Pouco a pouco vamos consolidando, mas ainda falta muito".



. Carências e saídas: "O ideal seria ter dois ou três jogadores por posição. No ano passado eu sempre destaquei a quantidade de jogadores do elenco do Fluminense, sempre falei tinha muitos bons jogadores. Muitos jogadores saíram na virada do ano, alguns com mais e outros com menos minutos. Nós pensamos que estamos bem assim, mas a direção está trabalhando para ver onde precisamos de mais de chegadas. Até pouco tempo tínhamos três atacantes, mas agora o Cano está machucado, o Everaldo se foi e só temos o John Kennedy. É óbvio que aí precisamos de alternativa. Nas outras posições vamos ver se a diretoria acha que precisamos".

