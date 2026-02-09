Jogadores do Fluminense comemoram o título da Taça Guanabara, no MaracanãMarina Garcia / Fluminense FC
Fluminense conquistou o Carioca na maioria das vezes que foi campeão da Taça Guanabara
Última vez que isso aconteceu foi justamente no bicampeonato tricolor em 2022 e 2023
Martinelli entra para seleto grupo com ídolos do Fluminense
Jogador atingiu feito que foi alcançado pela última vez há 45 anos
Fluminense se acerta com Los Angeles e aguarda reposição de Bouanga para concluir operação
Tricolor avançou nas tratativas pelo atacante gabonês
Artilheiro, John Kennedy prevê mais títulos para o Fluminense em 2026
Atacante é um dos principais jogadores do Tricolor neste começo de temporada
Martinelli reforça desejo de seguir no Fluminense: 'Se pudesse renovaria até 2050'
Volante, de 24 anos, tem contrato até o fim de 2027
Martinelli completa 300 jogos pelo Fluminense
Volante se tornou o primeiro jogador revelado pelo clube a bater a marca
