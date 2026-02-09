Jogadores do Fluminense comemoram o título da Taça Guanabara, no Maracanã - Marina Garcia / Fluminense FC

Jogadores do Fluminense comemoram o título da Taça Guanabara, no MaracanãMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 09/02/2026 17:00

Rio - O Fluminense conquistou a Taça Guanabara pela 13ª vez na história. O Tricolor, que já entrou em campo com o título garantido, venceu o Maricá por 1 a 0, neste domingo (8), no Maracanã, e assegurou a conquista com uma campanha quase perfeita. Ao todo, foram cinco vitórias em seis jogos.

Foi o terceiro título da Taça Guanabara nos últimos cinco anos. Nas últimas duas vezes que isso ocorreu, o Fluminense também conquistou o título carioca: em 2022 e 2023, nas finais contra o Flamengo. Na maioria das vezes, conquistar a Taça Guanabara foi um bom sinal para os tricolores.

Em oito das 13 vezes em que conquistou a Taça Guanabara, o Fluminense conquistou o título do Carioca. Isso aconteceu em 1969, 1971, 1975, 1983, 1985, 2012, 2022 e 2023. Vale lembrar que em 1969 e 1971 a Taça Guanabara era uma competição à parte, mas o Tricolor conquistou as duas competições.

Fluminense é o único que bateu de frente com o Flamengo

Nos últimos anos, o Fluminense foi o único dos grandes que conseguiu bater de frente com o Flamengo no Carioca. Em meio ao crescimento financeiro do rival, que se distanciou dos rivais dentro e fora dos gramados, o Tricolor se manteve como uma pedra no sapato dos rubro-negros.

A Taça Guanabara, por exemplo, está sob domínio da dupla Fla-Flu desde 2020. O último campeão sem ser Fluminense ou Flamengo foi o Vasco, em 2019. O Cruz-Maltino, inclusive, interrompeu o que poderia ser uma sequência maior, já que o Tricolor conquistou em 2017 e o Rubro-Negro venceu em 2018.

Além disso, no mesmo período a dupla também dominou os títulos estaduais. O Flamengo conquistou o Carioca em cinco das últimas edições, enquanto o Fluminense faturou em duas oportunidades. Em cinco ocasiões a final foi entre a dupla Fla-Flu.

Desde 2021, o Fluminense é o clube que mais venceu o Flamengo no futebol brasileiro e se consolidou como o rival que mais impõe dificuldades ao Rubro-Negro. No período, os rivais se enfrentaram 29 vezes, com 12 vitórias dos tricolores, nove dos rubro-negros e oito empates.