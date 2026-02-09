John Kennedy em ação pelo Fluminense na vitória sobre o Maricá, no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Artilheiro, John Kennedy prevê mais títulos para o Fluminense em 2026
Atacante é um dos principais jogadores do Tricolor neste começo de temporada
Martinelli entra para seleto grupo com ídolos do Fluminense
Jogador atingiu feito que foi alcançado pela última vez há 45 anos
Fluminense conquistou o Carioca na maioria das vezes que foi campeão da Taça Guanabara
Última vez que isso aconteceu foi justamente no bicampeonato tricolor em 2022 e 2023
Fluminense se acerta com Los Angeles e aguarda reposição de Bouanga para concluir operação
Tricolor avançou nas tratativas pelo atacante gabonês
Artilheiro, John Kennedy prevê mais títulos para o Fluminense em 2026
Atacante é um dos principais jogadores do Tricolor neste começo de temporada
Martinelli reforça desejo de seguir no Fluminense: 'Se pudesse renovaria até 2050'
Volante, de 24 anos, tem contrato até o fim de 2027
Martinelli completa 300 jogos pelo Fluminense
Volante se tornou o primeiro jogador revelado pelo clube a bater a marca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.