John Kennedy em ação pelo Fluminense na vitória sobre o Maricá, no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

John Kennedy em ação pelo Fluminense na vitória sobre o Maricá, no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 09/02/2026 14:15

Leia mais: Zubeldía celebra primeiro título pelo Fluminense e rasga elogios ao elenco

"Eu venho focado e trabalhando bastante desde o ano passado. Mas as coisas não aconteceram da forma que esperava. Agora, vão indo bem. Continuo focado, trabalhando muito. A temporada vai ser exitosa, a cabeça do elenco está bem concentrada", declarou o jogador, em entrevista após a vitória por 1 a 0 sobre o Maricá, no Maracanã

"Estamos com muita vontade de fazer coisas grandes. Vai correr tudo bem. Acho que vamos sair com mais títulos", complementou.

Leia mais: Kevin Serna comemora título e valoriza ambiente no Fluminense

Agenda