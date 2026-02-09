John Kennedy em ação pelo Fluminense na vitória sobre o Maricá, no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio - John Kennedy projetou mais títulos para o Fluminense nesta temporada. O Tricolor ergueu o troféu da Taça Guanabara no último domingo (8), mas o atacante não está satisfeito. Ele fez um balanço do momento que vive no clube e destacou que o grupo segue firme para realizar grandes conquistas.
"Eu venho focado e trabalhando bastante desde o ano passado. Mas as coisas não aconteceram da forma que esperava. Agora, vão indo bem. Continuo focado, trabalhando muito. A temporada vai ser exitosa, a cabeça do elenco está bem concentrada", declarou o jogador, em entrevista após a vitória por 1 a 0 sobre o Maricá, no Maracanã.
"Estamos com muita vontade de fazer coisas grandes. Vai correr tudo bem. Acho que vamos sair com mais títulos", complementou.
Em ótima fase, John Kennedy é o artilheiro do Fluminense neste ano, ao lado de Kevin Serna. Com a saída de Everaldo, inclusive, foi ele quem assumiu a camisa 9. Até aqui, o centroavante soma quatro gols e uma assistência em oito jogos, sendo sete como titular. 

O próximo compromisso do Fluminense será contra o Botafogo, quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Tricolor enfrentará o Bangu, domingo (15) ou segunda-feira (16), em horário ainda indefinido pela Ferj, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Os dois jogos acontecerão no Maracanã.