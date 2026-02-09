Martinelli completou 300 jogos pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Martinelli completou 300 jogos pelo FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 09/02/2026 20:30 | Atualizado 09/02/2026 20:35

Rio - Martinelli escreveu mais um grande capítulo em sua história no Fluminense. O volante, de 24 anos, entrou para um seleto grupo de jogadores revelados pelo clube que completaram a marca de 300 jogos. Nomes como Castilho, Telê Santana e Waldo integram a lista.

Na vitória sobre o Maricá por 1 a 0, neste domingo (8), no Maracanã, Martinelli se tornou o 13º jogador revelado pelo Fluminense a atingir a marca histórica. A última vez que um atleta formado pelo clube alcançou o feito aconteceu há 45 anos, com Edinho.

Em 1981, ainda não existia Xerém. Na época, os jovens formados pelo Fluminense treinavam juntos com o profissional, nas Laranjeiras. Foi justamente neste ano que o então presidente Sylvio Kelly adquiriu o terreno que hoje abriga uma das maiores categorias de base do país.

Com isso, Martinelli também se tornou o primeiro atleta formado em Xerém a alcançar a marca de 300 jogos. Ele superou nomes como o goleiro Fernando Henrique (265) e o atacante Marcos Júnior (247), que até então eram os jogadores formados em Xerém com mais partidas.

Martinelli ainda pode subir no ranking e aumentar a sua história no Fluminense. Com uma média de mais de 50 jogos por ano como profissional, o volante tem tudo para entrar no top 10 de jogadores revelados com mais jogos pelo clube. Cafuringa, com 335, ocupa o 10º lugar.

No elenco atual, Martinelli é o jogador com mais partidas. Ele tem apenas uma partida a mais do que Paulo Henrique Ganso, que ocupa o segundo lugar na lista, com 299. O camisa 10 chegou ao clube em 2019, um ano antes de Martinelli subir para o profissional. O goleiro Fábio, com 267 partidas, completa o top 3.

Na base, Martinelli integrou a “Geração de Ouro”, que revelou nomes como André (Wolverhampton-ING), João Pedro (Chelsea-ING) e Luiz Henrique (Zenit-RUS). Desde 2020 no profissional, o volante soma 300 jogos, 16 gols e 16 assistências, além de títulos como Libertadores (2023) e Recopa (2024).

Jogadores revelados pelo Fluminense com mais jogos:

1º – Castilho: 704

2º – Pinheiro: 606

3º – Telê Santana: 559

4º – Altair: 550

5º – Rubens Galaxe: 465

6º – Denilson: 431

7º – Waldo: 403

8º – Pintinho: 382

9º – Edinho: 360

10º – Cafuringa: 335

11º – Silveira: 319

12º – Kleber: 317

13º – Martinelli: 300