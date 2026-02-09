Fluminense negocia com Denis Bouanga - Divulgação / Los Angeles

Publicado 09/02/2026 16:40

Rio - O Fluminense conseguiu avançar nas negociações com o Los Angeles F.C. pela contratação de Dênis Bouanga, de 31 anos. O Tricolor chegou a um acordo com os norte-americanos e agora aguarda a contratação de um substituto por parte da equipe dos Estados Unidos para concluir a operação.

O Fluminense ofereceu 15 milhões de dólares (algo em torno de R$ 80 milhões), que foram aceitos pela equipe dos Estados Unidos. Depois de algumas conversas, as partes também chegaram a um acordo sobre a forma de pagamento. Denis Bouanga deseja jogar no Fluminense e enquanto aguarda a situação continua participando das atividades da pré-temporada do Los Angeles F.C.

Nascido na França, mas naturalizado gabonês, o atacante, de 31 anos, atua como ponta-esquerda, mas também pode jogar centralizado. Ele será o quarto reforço do Fluminense para 2026, antes dele chegaram o zagueiro Jemmes, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o meia-atacante Jefferson Savarino.

O atacante iniciou sua carreira em 2013, passando por clubes do futebol francês como Mulsanne, Strasbourg, Lorient e Olympique, até ser contratado pelo tradicional Saint-Étienne, em 2019. Três anos depois, em 2022, o atleta se transferiu ao Los Angeles FC.

Logo, se tornou um dos jogadores mais relevantes da MLS, com 101 gols e 42 assistências em 152 partidas pelo clube, de acordo com a plataforma "Transfermarkt". Ele também foi o artilheiro da Liga dos Campeões da CONCACAF 2022/23, com sete gols, e conquistou a MLS Cup em 2022.



Bouanga também tomou os noticiários brasileiros durante a Copa do Mundo de Clubes, ao marcar um gol contra o Flamengo, na fase de grupos do torneio. Aos 39 minutos do segundo tempo, abriu o placar da partida, que terminou empatada em 1 a 1. Ele atua pela seleção do Gabão desde 2017. Na equipe nacional, marcou 17 gols e sete assistências em 53 partidas.