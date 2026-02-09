Martinelli em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio - Vivendo seu melhor momento na carreira, Martinelli, de 24 anos, vem sendo a bola da vez no Fluminense em relação a uma proposta do futebol europeu. O jogador, porém, tranquilizou os torcedores e deixou claro que deseja ficar muito tempo no Tricolor.
"Sou muito feliz aqui, não tenho palavras pra descrever meu sentimento pelo clube, um clube que fez muito por mim. Se eu pudesse, eu renovava até 2050", afirmou.
Martinelli também abordou as sondagens que têm recebido. Ele não negou a possibilidade de uma transferência, mas disse que sua cabeça está no Fluminense.
"É natural vir coisas aí fora, mas eu deixo nas mãos dos meus empresários, da diretoria, o que for bom para o clube, bom para mim... mas eu não tenho pressa quanto a isso, tenho a cabeça tranquila, sou muito feliz. Quero jogar muitos jogos aqui ainda no Maracanã, com o Maracanã lotado, ganhar títulos, isso me deixa muito feliz, cada vez que eu entro em campo tento ser um moleque de Xerém", disse.
Martinelli em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho
Peça chave no elenco Tricolor, Martinelli não quer deixar o clube tão cedo