Rio - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para encarar o Botafogo, nesta quinta-feira (12). O clássico será às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
Luis Zubeldía ainda não poderá contar com Nonato, que sofreu uma leve lesão muscular na coxa direita no empate em 1 a 1 com o Bahia, na semana passada. Assim, Facundo Bernal deve ganhar oportunidade no meio-campo, ao lado de Martinelli e Lucho Acosta.
O Tricolor espera manter a invencibilidade na competição nacional. Neste momento, soma quatro pontos e ocupa a sétima posição na tabela. O Glorioso é o décimo, com três.
Os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;
. Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Renê e Samuel Xavier;
. Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Otávio e PH Ganso;
. Atacantes: Canobbio, John Kennedy, Kevin Serna, Matheus Reis, Santi Moreno, Savarino e Soteldo.