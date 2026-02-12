Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho
Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Publicado 12/02/2026 14:47
Rio - O
Fluminense
divulgou a lista de jogadores relacionados para encarar o
Botafogo
, nesta quinta-feira (12). O clássico será às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
Luis Zubeldía ainda não poderá contar com Nonato, que sofreu uma leve lesão muscular na coxa direita no
empate em 1 a 1 com o Bahia, na semana passada
. Assim,
Facundo Bernal deve ganhar oportunidade no meio-campo
, ao lado de Martinelli e Lucho Acosta.
O Tricolor espera manter a invencibilidade na competição nacional. Neste momento, soma quatro pontos e ocupa a sétima posição na tabela. O Glorioso é o décimo, com três.
Os relacionados do Fluminense
. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes; . Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Renê e Samuel Xavier; . Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Otávio e PH Ganso; . Atacantes: Canobbio, John Kennedy, Kevin Serna, Matheus Reis, Santi Moreno, Savarino e Soteldo.
