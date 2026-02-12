Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para encarar o Botafogo , nesta quinta-feira (12). O clássico será às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor espera manter a invencibilidade na competição nacional. Neste momento, soma quatro pontos e ocupa a sétima posição na tabela. O Glorioso é o décimo, com três.

Os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

. Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Renê e Samuel Xavier;

. Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Otávio e PH Ganso;

. Atacantes: Canobbio, John Kennedy, Kevin Serna, Matheus Reis, Santi Moreno, Savarino e Soteldo.