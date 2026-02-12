Comemoração de Lucho AcostaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Acosta comemora vitória do Fluminense e brinca com altura ao falar do gol de cabeça
Argentino deu um chapéu em Neto antes de finalizar para abrir o placar no Maracanã
Fluminense provoca o Botafogo após vitória: 'Boa volta pra casa, freguês'
Tricolor superou o Glorioso por 1 a 0 no Maracanã
Martinelli recebe homenagem após completar 300 jogos pelo Fluminense
Volante alcançou a marca na vitória sobre o Maricá
San Lorenzo pede R$ 31,2 milhões para liberar atacante para o Fluminense, diz jornalista argentino
Alexis Cuello, de 25 anos, é desejo do Tricolor
Germán Cano treina pela primeira vez com bola no Fluminense após cirurgia no joelho
Atacante argentino segue com o cronograma de recuperação para voltar a ficar à disposição
Fluminense divulga relacionados para clássico com o Botafogo
Tricolor entra em campo às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro
