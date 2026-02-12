Comemoração de Lucho Acosta - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Rio - Lucho Acosta brincou com sua altura ao falar do gol marcado na vitória do Fluminense sobre o Botafogo por 1 a 0 , nesta quinta-feira (12). O meio-campista aproveitou uma falha do goleiro, aplicou um chapéu e mandou a bola para o fundo da rede.

"Lindo o gol. Tomei um pouco de calma. Levantei por cima do goleiro e outro gol de cabeça. O pequenino fez um gol de cabeça outra vez", afirmou Acosta, de 1,60m.

O argentino saiu durante o segundo tempo, já quando o Fluminense estava com um homem a menos. Na entrevista após o jogo, ele negou que ficou chateado com o técnico Luis Zubeldía.

"Não, não. O técnico toma as decisões. Saí chateado comigo, podíamos ter feito mais gols, feito um pouco mais. Mas graças a Deus ganhamos e muito feliz", disse o meio-campista.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos sete pontos e está no G-4 do Brasileirão. O próximo compromisso será pelas quartas de final do Campeonato Carioca, na segunda-feira, contra o Bangu, às 18h.