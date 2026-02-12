Atacante Alexis Cuello fez 16 gols em 76 jogos pelo San Lorenzo - Divulgação / San Lorenzo

Publicado 12/02/2026 16:41

Rio - O San Lorenzo parece estar inflexível em relação a Alexis Cuello. De acordo com informações de Cristian Camiño, jornalista da TNT Sports da Argentina, o clube de Buenos Aires afirmou que só irá liberar o atacante para o Fluminense, caso a multa seja desembolsada pelo clube carioca.

O Tricolor fez duas propostas pelo atacante. A primeira de 4 milhões de dólares (R$ 20,81 milhões) foi rejeitada. O Fluminense aumentou o valor para 5 milhões de dólares (R$ 26,01 milhões) e recebeu a contraproposta no valor de 6 milhões de dólares (R$ 31,2 milhões), que é o valor da multa.

Assim como Hulk e Denis Bouanga, Cuello também não é um centroavante fixo. Ele é um atacante que atua de forma mais móbil, caindo para os lados. Revelado pelo Racing, ele chegou ao San Lorenzo em 2024. No total, pelo clube de Buenos Aires, o atacante entrou em campo em 76 partidas anotou 16 gols e deu quatro assistências.

Caso o Fluminense chegue a um acordo com o San Lorenzo, Alexis Cuello será a quarta contratação do clube para a temporada. O Tricolor se reforçou com Jemmes, zagueiro ex-Mirassol, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que estava no Atlético-MG, e com o meia-atacante Jefferson Savarino, que deixou o Botafogo.