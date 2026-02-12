Entrevista coletiva de Zubeldía - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 12/02/2026 23:04 | Atualizado 12/02/2026 23:06

Rio - Zubeldía analisou a vitória do Fluminense sobre o Botafogo por 1 a 0 no Maracanã, nesta quinta-feira (12), pela terceira rodada do Brasileirão. O treinador citou a "alegria em dupla" pelo triunfo no clássico e destacou que os três pontos foram merecidos.

"Não puder ver o gol (de Acosta), mas creio que foi um golaço. Estamos muito contentes porque ganhamos um clássico. Ganhar um clássico é sempre muito bom, é uma alegria dupla. Recordo que começamos nossa etapa aqui (estreia pelo Fluminense), com um clássico contra o Botafogo, no mês de setembro (do ano passado). E depois de vários meses nos encontramos aqui, novamente em um clássico".

"Difícil, como todos os clássicos, mas seguimos adiante. Trabalhamos grande parte do segundo tempo com um jogador a menos, pudemos seguir adiante na partida. Merecidamente, ficamos com os três pontos".

O Tricolor atuou durante boa parte do segundo tempo com um homem a menos, já que Canobbio foi expulso. Apesar da inferioridade numérica, o Fluminense sofreu pouco no clássico e encontrou espaços para ampliar a vantagem.

"É um lado bom que a equipe mostrou. Não só um futebol fluído, mas também que luta e briga pelo o que quer. Hoje queríamos ganhar o clássico. Soubemos jogar com um a menos. Mostra a maturidade que a equipe vai ganhando jogo após jogo".

Com o resultado, o Tricolor chegou aos sete pontos e está no G-4 do Brasileirão. O próximo compromisso será pelas quartas de final do Campeonato Carioca, na segunda-feira, contra o Bangu. A bola rola a partir das 18h.