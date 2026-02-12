Anselmi orienta o Botafogo no clássico com o Fluminense - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 12/02/2026 23:27

Rio - O técnico Martín Anselmi desabafou após a derrota do Botafogo para o Fluminense por 1 a 0 , nesta quinta-feira (12). Na entrevista coletiva, o argentino destacou que o Glorioso "não pode vender mais ninguém". Durante a partida, Allan e Danilo saíram machucados. Santi Rodríguez, Marçal, Bastos e Mateo Ponte não puderam encarar o Tricolor.

"O Botafogo não pode mais vender mais um só jogador. É simples. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Não pode vender mais um jogador. Não sou dono do clube, não decido essas coisas, mas em meu ponto de vista, o Botafogo não pode vender mais ninguém", disse Anselmi.

O Botafogo segue com três pontos e aparece na 11ª posição do Campeonato Brasileiro. O time soma uma vitória e duas derrotas na competição.

"Não é momento de falar o que fazer, tem que fazer. Ponto. Trabalhar se trabalha muito. Meus jogadores trabalham muito a cada treino, a comissão trabalha muito. Temos que fazer o trabalhamos, o que treinamos, dentro de campo. É o que temos que fazer", afirmou Anselmi.

"Minha sensação hoje é que não fomos o que queremos ser campo. O que temos fazer o que fazemos no treino, dentro do campo para ser o que queremos ser. Isso não vai significar ganhar, mas se não fizermos o que queremos fazer dentro do campo, podemos ganhar, podíamos ter empatado com um tiro livre, mas é circunstancial, porque temos bons jogadores que fazem coisas. Queremos ter uma identidade, e essa identidade hoje não se reflete dentro do campo", destacou posteriormente.

O Botafogo vira a chave para as quartas de final do Campeonato Carioca. O Glorioso vai enfrentar o Flamengo no próximo domingo, às 17h30, no Estádio Nilton Santos.