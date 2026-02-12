Martín Anselmi é o treinador do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/02/2026 12:55 | Atualizado 12/02/2026 13:04

Rio - Sem vencer há três jogos, o Botafogo busca recuperar a confiança no clássico contra o Fluminense, nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão. O jogo é visto com muita importância para o Alvinegro, que terá uma sequência ainda com duelo contra o Flamengo, pelas quartas de final do Carioca, e Nacional Potosí, da Bolívia, pela Libertadores.

O clássico contra o Fluminense também serve para Martin Anselmi ganhar confiança. Nos primeiros quatro jogos contra times da Série A do Brasileirão, o Botafogo perdeu três e ganhou apenas um — do Cruzeiro por 4 a 0. Desde então, perdeu para o Tricolor (1 a 0), Grêmio (5 a 3) e Vasco (2 a 0). Com isso, o treinador argentino ainda tenta se provar no comando e conquistar a torcida.

Além disso, o Botafogo também busca a primeira vitória em clássicos na temporada. Nos dois primeiros jogos contra os rivais, perdeu para o Fluminense e Vasco, ambos pelo Carioca. Nas duas ocasiões, Martin Anselmi optou por uma escalação mista, mas a falta de opções prejudicou. Por causa do transfer ban, que já foi derrubado, o Alvinegro sofreu no início do ano com um elenco curto.

O clássico com o Fluminense, aliás, tem um peso a mais. O Botafogo perdeu os últimos dois jogos contra os tricolores. No ano passado, o Alvinegro perdeu por 2 a 0, no Maracanã, pelo segundo turno do Brasileirão. Na ocasião, viu a invencibilidade de quase três anos ser encerrada. Já neste ano, perdeu por 1 a 0, no Nilton Santos, onde também não perdia para o rival desde 2022.