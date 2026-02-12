Rio — O atacante João Zampier, conhecido como Capixaba Batata, ex-promessa do Botafogo, foi anunciado pelo Chievo Verona, da Itália, nesta quarta-feira (11). A equipe, que disputa a quarta divisão nacional, anunciou o reforço através de publicação nas redes sociais.
Formado nas categorias de base do Alvinegro, o jogador assinou o primeiro contrato profissional com o clube em 2022, aos 16 anos, com uma multa rescisória de 50 milhões de dólares (R$ 246 milhões, na cotação da época).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.