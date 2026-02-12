Capixaba Batata, se apresentando à torcida do Chievo Verona - Reprodução / Instagram

Publicado 12/02/2026 10:41 | Atualizado 12/02/2026 10:58

Rio — O atacante João Zampier, conhecido como Capixaba Batata, ex-promessa do Botafogo, foi anunciado pelo Chievo Verona, da Itália, nesta quarta-feira (11). A equipe, que disputa a quarta divisão nacional, anunciou o reforço através de publicação nas redes sociais.



Formado nas categorias de base do Alvinegro, o jogador assinou o primeiro contrato profissional com o clube em 2022, aos 16 anos, com uma multa rescisória de 50 milhões de dólares (R$ 246 milhões, na cotação da época).

Depois disso, ele rompeu com o Glorioso e foi jogar pelo Aster, de São Paulo, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2025. Em seguida, transferiu-se ao Muangthong United, da Tailândia.



"Muito feliz em estar aqui e pronto para o próximo jogo. Conto com a torcida de vocês e vamos em busca desse acesso", afirmou Batata, atualmente com 20 anos, em publicação nas redes.