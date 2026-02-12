Rio - Com algumas novidades, o Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Fluminense, nesta quinta-feira (12). O clássico será às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
. Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul; . Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Gabriel Abdias, Justino, Kadu, Vitinho e Ythallo; . Meio-campistas: Allan, Arthur Novaes, Danilo, Montoro, Newton e Wallace Davi; . Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jordan Barrera, Kadir, Kauan Toledo, Lucas Villalba, Matheus Martins e Nathan Fernandes.
