Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Rio - Com algumas novidades, o Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Fluminense, nesta quinta-feira (12). O clássico será às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. 
Martín Anselmi não poderá contar com Bastos e Mateo Ponte, que sofreram problemas físicos durante o treino de terça-feira (10), no CT Lonier. Marçal e Santiago Rodríguez, lesionados, também estão fora. Já Joaquín Correa, que retomou as atividades com o grupo recentemente, ainda não tem condições de atuar. 
Por outro lado, com o fim do transfer ban, o Glorioso conseguiu registrar os reforços. Ythallo, Wallace Davi e Lucas Villalba já estarão à disposição para entrar em campo.
O Botafogo espera voltar a vencer para interromper a sequência de derrotas. Neste momento, soma três pontos e ocupa a décima posição na tabela. O Tricolor é o sétimo, com quatro.
Veja os relacionados do Botafogo

. Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul;
. Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Gabriel Abdias, Justino, Kadu, Vitinho e Ythallo;
. Meio-campistas: Allan, Arthur Novaes, Danilo, Montoro, Newton e Wallace Davi;
. Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jordan Barrera, Kadir, Kauan Toledo, Lucas Villalba, Matheus Martins e Nathan Fernandes.