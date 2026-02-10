Joaquín Correa, em treino desta segunda-feira (9) - Vítor Silva / Botafogo

Joaquín Correa, em treino desta segunda-feira (9)Vítor Silva / Botafogo

Publicado 10/02/2026 08:08

Rio — O atacante Joaquín Correa participou do treino do Botafogo nesta segunda-feira (9) e fez atividades com a bola. Ele jogou pela última vez contra o Corinthians, em novembro de 2025, e ainda não entrou em campo pelo Alvinegro neste ano por causa de uma lesão muscular.

Fotos publicadas pelo clube mostram o atleta na transição para o campo, um indício que o argentino pode fazer sua primeira partida na temporada em breve. Ele já havia feito outros treinamentos ao longo da semana.

Retornos de lesionados



Quando questionado sobre Joaquín Correa em coletiva de imprensa, no último dia 1º de fevereiro, o técnico Martín Anselmi foi direto. "É muscular, ele vem sobrecarregado", disse. Além do atacante, o treinador também detalhou a situação de Chris Ramos, outro jogador entregue ao departamento médico.

"Estão evoluindo muito bem, acho que nas próximas estarão prontos, daqui a pouco vão voltar a treinar com o grupo e vamos poder contar com eles. Não quero ter pressa com eles, para que quando consigam voltar não tenham recaída."



O Botafogo volta a campo para enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira (12), às 19h30, no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.