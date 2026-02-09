Allan desfalcará o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca - Thiago Ribeiro / AGIF

Publicado 09/02/2026 14:54 | Atualizado 09/02/2026 16:01

Rio - O volante Allan será ausência confirmada no Botafogo para o confronto decisivo contra o Flamengo, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O jogador foi expulso neste domingo (8), durante o clássico com o Vasco, enquanto ocupava o banco de reservas. Sua presença na lista de relacionados era apenas para cumprir o regulamento da Ferj, que exige um número mínimo de profissionais na delegação, mas o atleta acabou punido após protestar contra a arbitragem de Yuri Elino Ferreira da Cruz.

O ponto central da expulsão foi o teor das ofensas relatadas pelo juiz no documento oficial da partida. Segundo a súmula, Allan insultou a equipe de arbitragem de forma veemente antes e depois de receber o cartão vermelho:

"Abre os braços e de maneira desrespeitosa e ofensiva profere as seguintes palavras em minha direção: 'Apita essa p**** direito, c*****, não apita p**** nenhuma, não f***'. Após a expulsão, o atleta entra no campo de jogo, vem em minha direção com o dedo em riste no meu rosto dizendo: 'Vai se f****, você é um m****, não apita p**** nenhuma'."

Além dele, o técnico Martín Anselmi perdeu outra peça para o próximo domingo (15). O volante Marquinhos, expulso ainda na etapa inicial do jogo em São Januário, também cumprirá suspensão automática no Nilton Santos e não enfrenta o Rubro-Negro.

Antes de decidir sua vida no Estadual, o Glorioso volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será o clássico com o Fluminense, nesta quinta-feira (12), no Maracanã.