Momento em que Marquinhos contesta segundo amarelo, no clássico contra o VascoReprodução / TV Globo

"Torcida alvinegra, peço desculpas do fundo do coração pela expulsão no jogo de hoje. Jogar um clássico com a camisa do Botafogo é algo que sonho há muito tempo, e o excesso de vontade me fez errar", afirmou o atleta de 18 anos, da base alvinegra. Rio — O volante Marquinhos, do Botafogo, se desculpou nas redes sociais após ser expulso na derrota para o Vasco por 2 a 0 na noite deste domingo (8) , pela última rodada da Taça Guanabara, em São Januário. Ele recebeu dois cartões amarelos ainda no primeiro tempo."Torcida alvinegra, peço desculpas do fundo do coração pela expulsão no jogo de hoje. Jogar um clássico com a camisa do Botafogo é algo que sonho há muito tempo, e o excesso de vontade me fez errar", afirmou o atleta de 18 anos, da base alvinegra.

O jogador também pediu perdão à comissão técnica, aos companheiros e a "todos os torcedores". "O aprendizado fica e agora seguirei trabalhando com todas as minhas forças para representar o Botafogo da melhor forma possível."



Marquinhos recebeu o primeiro cartão após falta dura em Nuno Moreira, logo aos três minutos de jogo, enquanto o segundo foi aos 43 minutos, por outra entrada dura em Barros.

Sobre o jogo

A partida chegou a ser atrasada em meia hora, devido à forte chuva que alagou o gramado. Depois, se aproveitando da superioridade numérica, Brenner e Philippe Coutinho marcaram os gols da vitória vascaína na segunda etapa.



Próximos confrontos



Apesar da derrota, o Botafogo está classificado para as quartas de final do Estadual, e enfrentará o Flamengo no próximo domingo (15), no estádio Nilton Santos.



Antes disso, o Glorioso terá outro clássico. A equipe de Martín Anselmi volta a campo nesta quinta-feira (12), às 19h30, contra o Fluminense, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro