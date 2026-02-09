Momento em que Marquinhos contesta segundo amarelo, no clássico contra o VascoReprodução / TV Globo
"Torcida alvinegra, peço desculpas do fundo do coração pela expulsão no jogo de hoje. Jogar um clássico com a camisa do Botafogo é algo que sonho há muito tempo, e o excesso de vontade me fez errar", afirmou o atleta de 18 anos, da base alvinegra.
Marquinhos recebeu o primeiro cartão após falta dura em Nuno Moreira, logo aos três minutos de jogo, enquanto o segundo foi aos 43 minutos, por outra entrada dura em Barros.
Próximos confrontos
Apesar da derrota, o Botafogo está classificado para as quartas de final do Estadual, e enfrentará o Flamengo no próximo domingo (15), no estádio Nilton Santos.
Antes disso, o Glorioso terá outro clássico. A equipe de Martín Anselmi volta a campo nesta quinta-feira (12), às 19h30, contra o Fluminense, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.