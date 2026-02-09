Zé Lucas com a camisa da seleção brasileira Sub-17 - Nelson Terme / CBF

Publicado 09/02/2026 18:02

Rio - Com as negociações por Cristian Medina travadas, o Botafogo intensifica a busca por volantes. O novo alvo no radar alvinegro é o jovem Zé Lucas, promessa de 17 anos do Sport. O jogador é visto como uma alternativa caso a investida pelo argentino não se concretize.

A reviravolta no caso Medina aconteceu no período de transfer ban imposto ao Glorioso. Nesse intervalo, o atleta recuperou espaço no elenco de Eduardo Domínguez e expressou ao presidente Juan Sebastián Verón a vontade de permanecer em La Plata até meados de 2026.

Como uma possível alternativa, o Alvinegro coloca Zé Lucas no radar, jogador que já vinha sendo observado. O jovem, que acumula passagens pela seleção brasileira sub-17 e disputou 34 partidas pelo profissional do Leão no ano passado, é visto como um ativo de alto potencial. Atualmente, ele finaliza a transição física após tratar uma fibrose muscular, já treinando no gramado sem restrições.

Para abrir negociações pela joia, a diretoria do Sport espera propostas que variem entre 7 e 14 milhões de euros (entre R$ 43 milhões a R$ 86 milhões). O Botafogo, por sua vez, aguarda o desenrolar definitivo da novela argentina para decidir se vai avançar pelo talento pernambucano.