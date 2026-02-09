Martín Anselmi é o treinador do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/02/2026 16:00 | Atualizado 09/02/2026 16:14

Rio - O Botafogo tem encontrado dificuldades com o elenco curto no início da temporada. O Alvinegro perdeu para o Vasco por 2 a 0, neste último domingo (8), em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara, e sofreu a terceira derrota consecutiva, sendo o segundo clássico, e ligou um alerta para a sequência.

Foi a terceira derrota em quatro jogos contra times da Série A do Brasileirão — os principais desafios sob o comando de Martin Anselmi até o momento. O Alvinegro venceu o Cruzeiro por 4 a 0, no Nilton Santos, mas perdeu para o Fluminense (1 a 0), Grêmio (5 a 3) e Vasco (2 a 0), entre o Carioca e Brasileirão.

O Botafogo tem pela frente uma sequência com dois clássicos contra Fluminense e Flamengo, além do jogo contra o Nacional Potosí, no Nilton Santos, pela fase prévia da Libertadores. Enquanto isso, Anselmi tenta encontrar um jeito de manter o time competitivo em meio as faltas de opções no elenco.

O transfer ban atrasou o planejamento do Botafogo no início da temporada. O Alvinegro, que perdeu nomes importantes como Marlon Freitas e Savarino, não conseguiu repor a altura — e nem deve por causa da mudança do perfil de contratações. Em meio a isso, Anselmi aguarda os reforços para aumentar as opções.

No início da temporada, o Botafogo não conseguiu manter a competitividade como os rivais quando precisou fazer mudanças. A classificação antecipada às quartas de final do Carioca colaborou para poupar quase todo mundo contra o Vasco. Porém, o time mesclado com jovens da base foi presa fácil para o Cruz-Maltino.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão. No último encontro com o Tricolor, o Alvinegro foi derrotado por 1 a 0, no Nilton Santos. Foi a segunda derrota consecutiva para o rival após ficar três anos invicto.