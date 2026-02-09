Martín Anselmi é o treinador do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Botafogo sofre terceira derrota seguida e escancara problemas com elenco curto
Alvinegro tem sequência com clássicos e Libertadores pela frente
Árbitro relata xingamentos de Allan e explica expulsão em São Januário
Em súmula, Yuri Elino da Cruz justifica vermelho ao jogador no banco de reservas
Cristian Medina, alvo do Botafogo, é relacionado para jogo do Estudiantes
Atleta estará à disposição do técnico Eduardo Domínguez em partida do Campeonato Argentino
Marquinhos, do Botafogo, se desculpa por expulsão em clássico: 'Excesso de vontade'
Volante sofreu dois cartões amarelos antes do intervalo
Martín Anselmi avalia momento institucional do Botafogo e comenta derrota para o Vasco
Técnico elogiou o elenco alvinegro após o clássico em São Januário, pelo Campeonato Carioca
Justino valoriza oportunidade e analisa derrota do Botafogo para o Vasco
Zagueiro foi titular no clássico ao lado de Bastos e Barboza, em São Januário
