Medina em treino do Estudiantes - Divulgação / Estudiantes de La Plata

Publicado 09/02/2026 14:52

Rio — O volante Cristian Medina, alvo do Botafogo, está relacionado para o jogo do seu time, o Estudiantes, contra o Deportivo Riestra, fora de casa, pela 4ª rodada do Campeonato Argentino, nesta segunda-feira (9).



As conversas entre o jogador e o Glorioso avançaram nas últimas semanas, mas agora, o clube carioca esbarra no desejo do atleta em permanecer na equipe argentina até pelo menos a metade de 2026.

Los futbolistas convocados para la cuarta fecha del Torneo Apertura. pic.twitter.com/wmapwo78Ww — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) February 8, 2026

No entanto, apesar do cenário adverso, a diretoria alvinegra não desistiu da transação. Os dirigentes mantêm o interesse em selar a contratação ainda nesta janela, contando com as bases já acertadas com o entorno do jogador.



Antes do transfer ban que impediu o Glorioso de registrar reforços, a saída de Medina era tratada como certa.

Um grupo de investidores, detentor dos direitos econômicos do volante, planejava quitar a multa rescisória para liberá-lo como agente livre, visando uma futura valorização no Brasil e uma transferência posterior para a Europa.



Mas a restrição imposta pela Fifa, devido ao não pagamento ao Atlanta United por Almada, travou o avanço do Botafogo por quase dois meses. Neste período, o atleta voltou a figurar no time titular do técnico Eduardo Domínguez.