As conversas entre o jogador e o Glorioso avançaram nas últimas semanas, mas agora, o clube carioca esbarra no desejo do atleta em permanecer na equipe argentina até pelo menos a metade de 2026.
Los futbolistas convocados para la cuarta fecha del Torneo Apertura. pic.twitter.com/wmapwo78Ww— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) February 8, 2026
Antes do transfer ban que impediu o Glorioso de registrar reforços, a saída de Medina era tratada como certa.
Mas a restrição imposta pela Fifa, devido ao não pagamento ao Atlanta United por Almada, travou o avanço do Botafogo por quase dois meses. Neste período, o atleta voltou a figurar no time titular do técnico Eduardo Domínguez.
