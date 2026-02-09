Martín Anselmi é o treinador do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Botafogo crê que base será fundamental para fortalecer o elenco na temporada
Alvinegro busca ampliar o leque de opções para o ano
Botafogo regulariza Riquelme e Wallace Davi no BID
Arthur Novaes comemora estreia pelo profissional no Botafogo: 'Um sonho'
Garoto foi acionado na reta final do clássico com o Vasco, em São Januário
Botafogo sofre terceira derrota seguida e escancara problemas com elenco curto
Alvinegro tem sequência com clássicos e Libertadores pela frente
Árbitro relata xingamentos de Allan e explica expulsão em São Januário
Em súmula, Yuri Elino da Cruz justifica vermelho ao jogador no banco de reservas
Cristian Medina, alvo do Botafogo, é relacionado para jogo do Estudiantes
Atleta estará à disposição do técnico Eduardo Domínguez em partida do Campeonato Argentino
