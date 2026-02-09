Martín Anselmi é o treinador do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Martín Anselmi é o treinador do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 09/02/2026 17:50

Rio - Liberado para contratar jogadores, o Botafogo também terá na base uma grande força para a temporada de 2026. Com um elenco enxuto, o Alvinegro trabalha com a possibilidade de ganhar mais opções através dos seus jogadores jovens.

"Estamos trabalhando para, não somente, contratar jogadores, mas também para desabrochar jogadores. Hoje (domingo) vimos que temos jogadores com futuro, e depois, temos que fazer nosso trabalho, encarando competição por competição, no Carioca estamos classificados, e agora é pensar no Brasileirão, e depois seguir no Carioca, depois seguir pra Libertadores, dia a dia. Agora é pensar no Brasileirão", disse o técnico Martín Anselmi.

Na derrota para o Vasco por 2 a 0, o Botafogo entrou em campo com uma equipe repleta de jogadores formados nas categorias de base. Apesar do resultado negativo, a avalição dos jovens foi positiva.

Em relação a reforços, até o momento, o Alvinegro já finalizou as contratações de Ythallo, Riquelme, Wallace Davi e Lucas Villalba. O clube carioca também tem negociações avançadas pelo zagueiro Di Cesare, do Racing, e o volante Christian Medina, do Estudiantes.