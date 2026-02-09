Botafogo anuncia chegada de Wallace Davi - Vítor Silva / Botafogo

Botafogo anuncia chegada de Wallace DaviVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/02/2026 17:41

Rio - O Botafogo regularizou no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta segunda-feira (9), alguns dos reforços para 2026. O zagueiro Riquelme e o volante Wallace Davi foram regularizados e poderão fazer sua estreia pelo Glorioso nos próximos jogos.

Riquelme foi anunciado pelo Botafogo em janeiro deste ano por cerca de 1,4 milhão de euros (aproximadamente R$ 8,67 milhões), após se destacar no Sport. O defensor foi um dos destaques do clube pernambucano na conquista da MadCup, torneio Sub-19 disputado em Madri, na Espanha. Na ocasião, o Leão foi campeão invicto, e o zagueiro, então capitão da equipe, foi eleito o melhor jogador da competição.



Outro reforço oficializado é Wallace Davi, que estava presente na negociação que resultou na saída de Savarino para o Fluminense. O Tricolor desembolsou 4,5 milhões de dólares (R$ 23,41 milhões) e também cedeu Wallace Davi em definitivo ao Botafogo pela contratação do venezuelano, que atuou pelo clube carioca por duas temporadas.

Com isso, os reforços estão à disposição do técnico Martín Anselmi. O Glorioso não podia regularizar as novas contratações por conta de um transferban na compra de Thiago Almada, que atuava à época no Atlanta United.



Ythallo, Jhoan Hernández e Lucas Villalba são outros nomes que já treinam no clube e aguardam inscrição.