"Um dia que vai ficar para sempre na minha memória. Muito trabalho e dedicação para chegar até aqui. A realização de um sonho que não é só meu, mas de todo mundo que me ajudou e torceu por mim desde o início. O resultado não foi o que queríamos, mas é só o início. O trabalho continua", escreveu o jogador, em publicação nas redes sociais.
Destaque na base, o meio-campista foi acionado na reta final do clássico, para substituir Jordan Barrera. Ao todo, atuou por nove minutos e teve cinco ações com a bola, segundo dados do 'Sofascore'.
O próximo compromisso do Botafogo será contra o Fluminense, quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o Glorioso enfrentará o Flamengo, domingo (15), em horário ainda indefinido pela Ferj, no Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca.
