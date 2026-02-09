Arthur Novaes em ação pelo Botafogo no clássico com o Vasco, pelo Campeonato Carioca - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 09/02/2026 16:38 | Atualizado 09/02/2026 16:40

"Um dia que vai ficar para sempre na minha memória. Muito trabalho e dedicação para chegar até aqui. A realização de um sonho que não é só meu, mas de todo mundo que me ajudou e torceu por mim desde o início. O resultado não foi o que queríamos, mas é só o início. O trabalho continua", escreveu o jogador, em publicação nas redes sociais.



Destaque na base, o meio-campista foi acionado na reta final do clássico, para substituir Jordan Barrera. Ao todo, atuou por nove minutos e teve cinco ações com a bola, segundo dados do 'Sofascore'.