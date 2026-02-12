John Textor vive situação bem delicada - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 12/02/2026 15:30

Rio - Em crise financeira, o Botafogo começou o processo de redução no quadro de funcionários da SAF, nesta quinta-feira (12), com o objetivo de reduzir custos e atingir maior sustentabilidade financeira. As reuniões e demissões ainda estão em andamento, de acordo com o "ge".

Os cortes não se restringem a um único setor. Houve demissões em áreas como marketing, jurídico, entre outros. Além disso, o Botafogo está revisitando contratos firmados entre a SAF e empresas, não apenas de prestação de serviços.

Em março, o Botafogo completa quatro anos de SAF. Internamente, as ações são vistas como esperadas. A SAF planeja obter um retorno em gestão e eficiência operacional com a redução do quadro de funcionários. A ideia é que a ampliação de receitas e investimentos seja revertida para o departamento de futebol.

O Botafogo vive uma crise financeira. No início deste ano, o Alvinegro sofreu com um transfer ban por causa de uma dívida de 30 milhões de dólares (R$ 155 milhões) com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela contratação de Thiago Almada. Com isso, vendeu nomes como Marlon Freitas e Savarino.