Allan é volante do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 12/02/2026 20:10 | Atualizado 12/02/2026 23:32

Rio - O Botafogo pode ter mais uma preocupação para os próximo jogos. O volante Allan sentiu um problema durante o clássico com o Fluminense, nesta quinta-feira (12), e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Já Danilo se machucou nos minutos finais e não terminou a partida.

Allan se esticou para dar um passe para trás e sentiu um aparente problema na região da coxa esquerda. Allan recebeu atendimento médico e foi substituído por Jordan Barrera.



Danilo se machucou já na reta final de partida, quando o Glorioso não tinha mais substituições para fazer. Apesar disso, não seguiu em campo.

O Glorioso estreia na Libertadores já na semana que vem. O time de Anselmi encara o Nacional Potosí na próxima quarta-feira (18), a partir das 21h30 (de Brasília), fora de casa, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar.