Allan é volante do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Allan e Danilo se machucam durante o clássico entre Fluminense e Botafogo
Os dois não terminaram a partida diante do Tricolor
'O Botafogo não pode vender mais ninguém', destaca Anselmi após derrota
Alvinegro chegou para o clássico com desfalques e ainda perdeu Allan e Danilo durante a partida
Danilo celebra fase artilheira pelo Botafogo: 'Aproveitar o momento'
Jogador, de 24 anos, é destaque no começo do ano
Botafogo confirma desfalques para encarar o Fluminense; veja os relacionados
Por outro lado, Martín Anselmi terá alguns reforços à disposição
Botafogo demite funcionários da SAF por causa de crise financeira
Alvinegro busca reduzir custos e passa por reformulação
Santos avança por zagueiro que tinha acerto encaminhado com o Botafogo
Marco Di Cesare, de 24 anos, defende o Racing
