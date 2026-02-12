Marco Di Cesare é jogador do Racing - AFP

Publicado 12/02/2026 13:50

Rio - O Santos passou à frente do Botafogo na disputa pela contratação do zagueiro Marco Di Cesare, de 24 anos, do Racing. De acordo com informações do jornal argentino "Olé", a oferta do clube paulista agrada mais a equipe de Avellaneda.

O Peixe teria oferecido 700 mil dólares (R$ 3,6 milhões) com obrigação de compra de 80% dos direitos econômicos por 5 milhões de dólares (R$ 26 milhões) caso o zagueiro jogue 30% dos jogos até junho.

Anteriormente, o Botafogo tinha alinhado um acordo com a equipe de Avellaneda e também com o defensor, porém, o transfer ban sofrido pelo Alvinegro acabou atrasando aa conclusão da operação. Com isso, Di Cesare passou a ser oferecido a outros clubes, dentre eles o Santos. O clube do Rio ofereceu algo em torno de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) pela contratação do zagueiro.

Revelado pelo Argentinos Juniors, Di Cesare chegou ao Racing em 2024. Na temporada passada, ele entrou em campo em 37 jogos, anotou um gol e deu uma assistência.