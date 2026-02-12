Marco Di Cesare é jogador do RacingAFP
Santos avança por zagueiro que tinha acerto encaminhado com o Botafogo
Marco Di Cesare, de 24 anos, defende o Racing
Santos avança por zagueiro que tinha acerto encaminhado com o Botafogo
Marco Di Cesare, de 24 anos, defende o Racing
Botafogo busca primeira vitória em clássico com Anselmi para recuperar confiança
Alvinegro perdeu os dois clássicos sob o comando do técnico argentino
Ex-promessa do Botafogo é anunciado por clube italiano
João Zampier, conhecido como Capixaba Batata, chegou a ter multa rescisória de R$ 246 milhões no Glorioso
Ythallo pode receber oportunidade no clássico entre Fluminense e Botafogo
O Clássico Vovô acontecerá na quinta-feira (12), a partir das 19h30, no Maracanã
Alan Kardec relembra final contra o Botafogo e cita expulsão de Gregore: 'Hoje dá nós’
Mesmo com um a menos desde o minuto inicial, o Glorioso superou o Atlético-MG e levantou a taça da Libertadores, em 2024
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.