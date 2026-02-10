Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Rio - Técnico do Botafogo, Martín Anselmi pode ter baixas importantes para o clássico com o Fluminense, na quinta-feira (12). Bastos e Mateo Ponte tiveram problemas físicos no treino desta terça (10) e, assim, correm o risco de perder a partida.
Já Santiago Rodríguez é desfalque certo. O uruguaio machucou o joelho direito na derrota para o Grêmio, em Porto Alegre, e só deve retornar em cerca de três semanas. As informações são do site 'ge'.

Por outro lado, Joaquín Correa voltou a participar das atividades com o grupo e tem tudo para ser opção em um futuro próximo. O argentino sofria com um desgaste muscular.
O Botafogo enfrentará o Fluminense às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Glorioso soma três pontos e ocupa a oitava posição na tabela.