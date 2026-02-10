Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Já Santiago Rodríguez é desfalque certo. O uruguaio machucou o joelho direito na derrota para o Grêmio, em Porto Alegre, e só deve retornar em cerca de três semanas. As informações são do site 'ge'.
Por outro lado, Joaquín Correa voltou a participar das atividades com o grupo e tem tudo para ser opção em um futuro próximo. O argentino sofria com um desgaste muscular.
O Botafogo enfrentará o Fluminense às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Glorioso soma três pontos e ocupa a oitava posição na tabela.
