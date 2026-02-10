Ythallo e Wallace Davi são reforços do Botafogo - Reprodução / Botafogo TV

Ythallo e Wallace Davi são reforços do BotafogoReprodução / Botafogo TV

Publicado 10/02/2026 15:10

Rio - O Botafogo apresentou nesta terça-feira (10) dois jovens reforços para a temporada de 2026. O volante Wallace Davi, de 18 anos, revelado pelo Fluminense, e veio dentro da operação que levou Savarino para o Tricolor, e o zagueiro Ythallo, de 21 anos, que foi revelado pelo São Paulo e atuava no Toronto, que disputa a MLS (Liga de futebol dos Estados Unidos).

Wallace Davi reforçou sua identificação familiar com o Alvinegro e disse que está realizando um sonho ao defender as cores do clube de General Severiano.

"Fiquei muito feliz. Sempre sonhei vestir a camisa desse clube, só não esperava ser tão cedo. Agora é entrar em campo, poder desfrutar desse momento e viver o clube da maneira que ele merece, conquistar grandes coisas. Minha avó está muito feliz. Quando cheguei e contei ela ficou muito emocionada. Passa um filme na cabeça, quando eu era pequeno a gente pegava o metrô, pegava ônibus para ir aos jogos, ela gostava de chegar antes para ver o Jefferson aquecer. Agora eu posso entrar em campo e realizar esse sonho dela", disse o volante.

Ythallo também se mostrou animado com a oportunidade no Botafogo e contou que é perceptível sentir o diferencial do Alvinegro já nos treinos.

"A expectativa está grande, o frio na barriga é normal, a ansiedade vai aparecer. Mas eu estou muito feliz, muito realizado de estar aqui nesse clube. A gente sabe que o clube é diferente e a gente sente isso no dia a dia. E vai ser muito bom estar com a família Botafogo nos dias de jogos", contou.