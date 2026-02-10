Bruno Samudio assinou o primeiro contrato profissional com o Botafogo - Divulgação/Botafogo

Bruno Samudio assinou o primeiro contrato profissional com o BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 10/02/2026 19:50

Rio - O goleiro Bruno Samudio assinou o primeiro contrato profissional com o Botafogo. O jovem, de 16 anos, integra a categoria sub-17 do Glorioso e acumula diversas convocações para a seleção brasileira de base, onde já conquistou o Sul-Americano Sub-15.

"É um momento muito especial para mim. Assinar meu primeiro contrato profissional com o Botafogo é a realização de um sonho. Sou muito grato ao clube pela confiança e vou seguir trabalhando forte para evoluir cada vez mais e ajudar o Glorioso a alcançar novos objetivos", disse Bruno.

O jovem goleiro foi contratado pelo Botafogo após se destacar pelo Athletico-PR, em 2024. Desde então, estava atuando pela categoria sub-15 do Alvinegro. Em 2026, fará parte do time sub-17 pela primeira vez e já está à disposição para a disputa das competições da temporada.

"A assinatura do primeiro contrato profissional do Bruno simboliza o reconhecimento de um trabalho construído com muita dedicação dentro do clube. Ele teve uma temporada de alto nível, sendo protagonista com a camisa do Botafogo e também com a Seleção", disse Augusto Oliveira, diretor da base do Botafogo.

Jovem é filho do ex-goleiro Bruno

Nascido no dia 10 de fevereiro de 2010, Bruno é filho da modelo Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno, que foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra a modelo.

Em fevereiro de 2017, Bruno recebeu habeas corpus, deixou o presídio e foi contratado pelo Boa Esporte-MG, mas voltou à cadeia dois meses depois, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Já em julho de 2019, uma nova determinação lhe concedeu o direito à progressão ao regime semiaberto.