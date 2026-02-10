Apresentação de Ythallo e Wallace Davi - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 10/02/2026 18:09

Rio - O diretor de gestão esportiva da SAF Botafogo , Alessandro Brito, elogiou o zagueiro Ythallo e o volante Wallace Davi, que foram apresentados nesta terça-feira (10) . Ele destacou o potencial da dupla dos jovens jogadores e acredita que os reforços serão "uma grata surpresa" para os alvinegros.

"Acho que é até fácil falar porque agora deram certo as duas contratações, mas os dois têm um perfil de jovens, jovens com potencial, de já estarem na primeira equipe. Acredito que os dois vão ser uma grata surpresa para a nossa torcida. Por tudo que a gente vem acompanhando e monitorando nos treinos, a gente está muito feliz com os dois", disse Alessandro Britto.

Após se livrar do transfer ban , o Botafogo pôde regularizar os dois no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Wallace Davi veio do Fluminense e Ythallo estava no Toronto FC II, do Canadá. Na coletiva, o diretor de futebol do Glorioso, Léo Coelho, também exaltou os atletas.

"Tanto o Ythallo quanto o Wallace já estão conosco há algum tempo, já vêm treinando, já estão ambientados. A gente está muito feliz com tudo que eles vêm apresentando, com o profissionalismo, com o desenvolvimento deles técnico, tático. São atletas, como o Alessandro falou, que talvez não são conhecidos de grande parte da torcida, mas nós que trabalhamos com o futebol já os conhecíamos", afirmou Léo Coelho.

"A gente já vinha monitorando ambos os atletas, ambos passaram por grandes escolas do futebol brasileiro de base e com certeza estão aqui para nos ajudar a alcançar todos os objetivos que a gente tem esse ano", completou.