Dirigente do Botafogo exalta dupla: 'Vão ser uma grata surpresa para a nossa torcida'
Ythallo e Wallace Davi foram apresentados nesta terça-feira
Santi Rodríguez desfalcará Botafogo em clássicos e na Libertadores
Jogador deve ficar fora de combate por três semanas
Apresentados pelo Botafogo, jovens reforços mostram ansiedade por estreia
Wallace Davi, de 18 anos, e Ythallo, de 21 anos, assinaram com o Alvinegro
Botafogo encaminha acerto com novo fornecedor de material esportivo
Contrato terá duração de três anos e meio
Joaquín Correa treina com elenco e se aproxima de retorno pelo Botafogo após lesão
Argentino ainda não atuou em 2026 devido a problemas musculares
Botafogo busca alternativas e mira contratação de Zé Lucas, do Sport
Alvinegro tem negociações travadas por Cristian Medina e avalia outras opções
