Terceiro uniforme do Botafogo; contrato com a Reebok se encerra no próximo mês de junhoDivugação / Botafogo

Publicado 10/02/2026 11:08 | Atualizado 10/02/2026 11:09





LEIA MAIS: Joaquín Correa treina com elenco e se aproxima de retorno pelo Botafogo após lesão Rio — O Botafogo encaminhou acerto com a marca japonesa Mizuno para ser a sua nova fornecedora de materiais esportivos, com contrato válido do meio de 2026 até o fim de 2029, segundo o jornalista Thiago Franklin, do "Canal do TF".

A distribuição será feita pela Vulcabras, proprietária da Olympikus e que também tem a Under Armour como marca licenciada no Brasil. O contrato com a Reebok se encerra no próximo mês de junho.



De acordo com o repórter, o Glorioso continuará tendo liberdade criativa de deixar o seu departamento de branding para a produção dos uniformes.