Santi Rodríguez deve desfalcar o Botafogo por três semanas - Vitor Silva / Botafogo

Santi Rodríguez deve desfalcar o Botafogo por três semanasVitor Silva / Botafogo

Publicado 10/02/2026 17:30

Rio - O Botafogo terá um desfalque de peso para a sequência decisiva da temporada. Com uma lesão no joelho direito, o meia Santi Rodríguez desfalcará o Alvinegro nos clássicos contra Fluminense e Flamengo, além do confronto contra o Nacional de Potosí, da Bolívia, pela fase prévia da Libertadores.

O prazo de recuperação é de três semanas, de acordo com o "ge". Santi Rodríguez se machucou na partida contra o Grêmio, na última quarta-feira (4), pelo Brasileirão. O jogador sentiu dores no joelho direito após uma dividida com Wagner Leonardo e foi substituído ainda no primeiro tempo.

A lesão é similar do zagueiro Marçal, que sofreu um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito na derrota diante do Fluminense, pelo Carioca. Com problemas com elenco curto, o técnico Martin Anselmi terá que encontrar uma solução para minimizar o desgaste físico na sequência.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão. Depois, encara o Flamengo, domingo (15), às 17h, no Nilton Santos, pelas quartas de final do Carioca. Por fim, viaja para encarar o Nacional Potosí, na Bolívia.