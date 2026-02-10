Lucas Villalba é o primeiro reforço do Botafogo para 2026 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 10/02/2026 20:26

Rio - Lucas Villalba já tem condições legais para estrear pelo Botafogo . Isso porque o nome do atacante uruguaio foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (10).

Dessa forma, ele fica à disposição de Anselmi para o jogo contra o Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro. O Clássico Vovô acontecerá na quinta-feira (12), a partir das 19h30, no Maracanã.

Na última segunda-feira (9), os nomes de Riquelme, que chegou inicialmente para o sub-20, Ythallo e Wallace Davi foram publicados no BID. Na semana passada, o Glorioso saiu da lista de transfer ban e finalmente pôde registrar os contratados.

O atacante uruguaio foi o primeiro reforço anunciado pelo Botafogo em 2026. Villalba estava no Nacional-URU e assinou contrato com o Alvinegro válido até o fim de 2029.