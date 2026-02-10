Lucas Villalba é o primeiro reforço do Botafogo para 2026Vítor Silva/Botafogo
Lucas Villalba aparece no BID e está regularizado para estrear pelo Botafogo
Atacante pode fazer o primeiro jogo com a camisa do Glorioso no clássico com o Fluminense
Bruno Samudio assina primeiro contrato profissional com o Botafogo
Filho do ex-goleiro Bruno defende a categoria sub-17 do Glorioso
Bastos e Mateo Ponte são dúvidas no Botafogo para encarar o Fluminense
Clássico será na próxima quinta-feira (12), pelo Campeonato Brasileiro
Botafogo anuncia a contratação por empréstimo de Jhoan Hernández
Vínculo do lateral-esquerdo com o Glorioso vai até o fim de 2026
Dirigente do Botafogo exalta dupla: 'Vão ser uma grata surpresa para a nossa torcida'
Ythallo e Wallace Davi foram apresentados nesta terça-feira
Santi Rodríguez desfalcará Botafogo em clássicos e na Libertadores
Jogador deve ficar fora de combate por três semanas
