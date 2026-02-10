Jhoan Hernández tem 19 anos - Divulgação/Botafogo

Publicado 10/02/2026 18:34

Rio - O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (10), a contratação do lateral-esquerdo Jhoan Hernández, de 19 anos. Ele, que estava no Millionarios (COL), chega ao Glorioso por empréstimo válido até o final de 2026.

Bem-vindo, Jhoan Hernández!



Lateral-esquerdo de 19 anos é o novo reforço do Glorioso!

Com a camisa do time principal do Millionarios, Jhoan disputou 22 partidas e deu três assistências. O lateral também soma passagens pela seleção de base da Colômbia.

Atualmente, o Botafogo joga num esquema com três zagueiros e dois alas. Pela esquerda, o titular é Alex Telles. O atacante Nathan Fernandes também tem sido utilizado na função.

Nesta janela, o Alvinegro também trouxe Ythallo, Wallace Davi e Villalba. O zagueiro Riquelme chegou como reforço para a categoria sub-20.