David Sousa - Divulgação/Casa Pia

David SousaDivulgação/Casa Pia

Publicado 12/02/2026 21:00

O zagueiro David Sousa, revelado pelo Botafogo , foi eleito o melhor jogador do Casa Pia (POR) no mês de janeiro. Ele comemorou a honraria e valorizou o reconhecimento dos torcedores.

"Fico feliz por receber o prêmio. É algo mais simbólico, mas mostra que o nosso trabalho vem sendo bem feito. A votação é feita nas redes do clube, então é uma votação popular comandada pela torcida. Isso mostra que eles estão satisfeitos com o desempenho que venho tendo juntamente com os meus companheiros. Espero poder seguir tendo boas atuações, evoluir e ajudar ainda mais o Casa Pia a conquistar vitórias", disse.

Sousa foi titular nos três jogos que a sua equipe fez no mês. Ele marcou um gol e atuou durante os 90 minutos em todas as partidas do Casa Pia em janeiro.

O defensor comemorou seu rendimento e também citou a sequência do time, que vem de dois empates e uma vitória sobre o Porto na temporada.

"Fico feliz pelo rendimento que venho tendo. Tenho trabalhado muito juntamente com os meus companheiros para sempre buscar as vitórias. A gente vem de uma boa sequência, vencemos o Porto em uma grande partida e agora estamos com três jogos de invencibilidade. Vamos ter uma partida em casa, diante do nosso torcedor, e vamos em busca de conquistar mais uma vitória para aumentar ainda mais essa boa sequência", concluiu.