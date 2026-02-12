David SousaDivulgação/Casa Pia
Zagueiro revelado pelo Botafogo é eleito o melhor jogador do mês de time europeu
'Mostra que o nosso trabalho vem sendo bem feito', comemorou Sousa
Martinelli recebe homenagem após completar 300 jogos pelo Fluminense
Volante alcançou a marca na vitória sobre o Maricá
Allan sente e é substituído no primeiro tempo de Fluminense x Botafogo
Jordan Barrera entrou no lugar do volante
Atlético atropela o Barcelona e abre larga vantagem na Copa do Rei
Time de Simeone constrói goleada ainda na etapa inicial e coloca um pé na decisão do torneio
Sampaio Corrêa goleia Maricá na abertura do quadrangular contra rebaixamento do Carioca
Galinho de Saquarema venceu por 4 a 0 e lidera o Grupo X
Danilo celebra fase artilheira pelo Botafogo: 'Aproveitar o momento'
Jogador, de 24 anos, é destaque no começo do ano
