Gabriel Martinelli em ação pelo Arsenal diante do Brentford, no Gtech Community Stadium - Glyn Kirk / AFP

Publicado 12/02/2026 19:12

O Arsenal se destacou negativamente nas últimas edições por não conseguir segurar vantagens no topo da Premier League. Na atual temporada, a luta para modificar a história alterna entre altos e baixos. Nesta quinta-feira, a equipe vacilou em uma cobrança de lateral e acabou cedendo a igualdade ao Brentford, por 1 a 1, vendo a diferença na liderança cair de seis pontos para quatro (57 a 53) diante do Manchester City com o complemento da 26ª rodada - ainda visita o rival nas 12 rodadas restantes.

Em jejum de 22 anos na Premier League, o Arsenal fez um primeiro tempo bastante ruim na casa do Brentford e foi ao vestiário com empate graças a o goleiro David Raya. Uma modificação de Mikel Arteta transformou a apresentação e o time largou em vantagem com Madueke. Não teve forças, contudo, para segurar a vantagem, em apresentação bem distinta de rodadas anteriores, quando dominou e envolveu seus oponentes. O vacilo em cobrança de lateral custou dois preciosos pontos.

Para evitar ainda mais uma aproximação do City, terá de melhorar seu rendimento em novo jogo como visitante na Premier League. A próxima partida está agendada para 18 de fevereiro, na casa do Wolverhampton. Antes, recebe o Wigan, domingo, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra.

Ciente do resultado dos concorrentes ao título na Premier League, o líder Arsenal entrou em campo sob a pressão de evitar a perigosa sombra do Manchester City, que ganhou e ficou três pontos atrás na classificação.

Além da barulhenta torcida do Brentford em Londres e da incessante chuva, os visitantes ainda tinham um bom motivo de preocupação: o embalado brasileiro Igor Thiago, dono de 17 gols na atual edição da Premier League e tentando ser lembrado na seleção nacional.

E foi justamente Igor Thiago quem teve a primeira grande chance da partida, em cabeça à queima roupa. O goleiro David Raya brilhou e salvou o Arsenal de sair atrás do marcador em partida muito brigada e com excesso de faltas.

As dificuldades eram imensas ao líder, que não encaixava os ataques e ainda esbarrava na forte luta do Brentford - por vezes Igor Thiago apareceu na defesa para auxiliar na marcação. E a torcida celebrava até carrinho ou desarme.

Para se ter noção da apresentação abaixo do esperado do Arsenal, o goleiro Kelleher não fez nenhuma defesa na primeira etapa, enquanto Raya trabalhou bem. Com nomes de peso no banco, casos de Saka, Gabiel Jesus, Martinelli e Odegaard, Arteta precisava de mexidas para 'acordar' seus comandados. Optou, apenas, pela entrada do norueguês.

A troca fez o Arsenal ressurgir na partida e assumir as ações nos minutos iniciais, rondando a área e criando, enfim, oportunidades de abrir o marcador. Trossard bateu forte no peito do zagueiro e o cruzamento passou na pequena área sem encontrar um desvio às redes.

Em etapa bem distinta, o tão buscado gol do líder veio aos 15 minutos. Madueke acertou boa cabeçada e deslocou Kelleher, vendido no lance após sua defesa afastar equivocadamente e permitir que Hincapié cruzasse livre.

A batalha da primeira etapa se repetiu com Raya mais uma vez segurando uma finalização perigosa de Igor Thiago. O goleiro, contudo, nada pôde fazer quando uma cobrança de lateral para a área de Kayode terminou em desvio de Van Den Berg e gol de cabeça de Lewis-Potter.

Os minutos finais foram de enorme pressão do Brentford. E sempre com grandes lances de Igor Thiago. Primeiro ele ganhou de Mosquera e ia sair cara a cara, mas permitiu a recuperação do defensor. Depois, acabou travado na hora do chute e, já nos acréscimos, saiu livre e mandou para o alto. Martinelli também falhou na rara oportunidade de dar o triunfo ao Arsenal ao sair cara a cara e bater em cima de Kelleher.