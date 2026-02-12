Sampaio Corrêa goleou o Maricá por 4 a 0Jhonatan Jeferson/Sampaio Corrêa
Sampaio Corrêa goleia Maricá na abertura do quadrangular contra rebaixamento do Carioca
Galinho de Saquarema venceu por 4 a 0 e lidera o Grupo X
Sampaio Corrêa goleia Maricá na abertura do quadrangular contra rebaixamento do Carioca
Galinho de Saquarema venceu por 4 a 0 e lidera o Grupo X
Danilo celebra fase artilheira pelo Botafogo: 'Aproveitar o momento'
Jogador, de 24 anos, é destaque no começo do ano
Arsenal sai na frente, mas cede empate ao Brentford no Inglês
Time de Mikel Arteta viu a vantagem na liderança cair de seis para quatro pontos
Arda Güler enfrenta problemas internos no Real Madrid, diz ex-treinador
Comandante turco contou que o meio-campista sofre assédio moral; entenda
Abel Braga é punido pelo STJD por fala homofóbica no fim do Brasileiro de 2025
Dirigente, de 73 anos, é atualmente diretor técnico do Internacional
Casagrande vê Diniz na 'corda bamba' no Vasco: 'Pacote muito desgastante'
Cruz-Maltino tem apenas um ponto pelo Brasileiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.