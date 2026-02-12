Sampaio Corrêa goleou o Maricá por 4 a 0 - Jhonatan Jeferson/Sampaio Corrêa

Sampaio Corrêa goleou o Maricá por 4 a 0Jhonatan Jeferson/Sampaio Corrêa

Publicado 12/02/2026 19:30 | Atualizado 12/02/2026 19:30

Rio - O Sampaio Corrêa goleou o Maricá e largou na liderança do quadrangular contra o rebaixamento, o Grupo X, do Campeonato Carioca. O Galinho de Saquarema venceu o Tsunami por 4 a 0, nesta quinta-feira (12), no João Saldanha, pela 1ª rodada, com gols de Guilherme, Luan, Octávio e Matheus Goiano.

Jogando em casa, o Maricá tentou se impor nos primeiros minutos, mas não conseguiu transformar o volume em chances claras. Do outro lado, o Sampaio Corrêa foi letal. No segundo ataque, Guilherme marcou de cabeça, aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, e abriu o placar.

O Maricá foi para o ataque e se expôs. O Sampaio Corrêa, por sua vez, aproveitou os espaços. O Galinho ampliou com Luan, aos 33 minutos, e no lance seguinte, aos 34, com Octávio, ambos em contra-ataques. Na etapa final, Matheus Goiano marcou aos 39 e fechou o placar.

Portuguesa e Nova Iguaçu ficam no empate

Na abertura do Grupo X, Portuguesa e Nova Iguaçu empataram por 1 a 1, na última quarta-feira (11), no Luso-Brasileiro. Léo Rafael abriu o placar para a Laranja Mecânica da Baixada e se isolou na artilharia do Carioca, enquanto o estreante Lorran empatou para os donos da casa.

Com os resultados da primeira rodada, o Sampaio Corrêa lidera o Grupo X, com três pontos. Nova Iguaçu e Portuguesa, por sua vez, somam um ponto cada, enquanto o Maricá é o lanterna. O regulamento prevê que o último colocado após o término da 6ª rodada será rebaixado para a Série A2.

Na próxima rodada, o Nova Iguaçu recebe o Maricá, na segunda-feira (16), às 17h (de Brasília), no Jânio Moraes, enquanto o Sampaio Corrêa enfrenta a Portuguesa, na sexta (20), às 20h, no Lourival Gomes, em Saquarema.