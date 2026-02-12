Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, Paulo Pezollano, técnico, e Abel Braga, diretor técnicoFilipe Maciel / Internacional
Abel Braga é punido pelo STJD por fala homofóbica no fim do Brasileiro de 2025
Dirigente, de 73 anos, é atualmente diretor técnico do Internacional
Casagrande vê Diniz na 'corda bamba' no Vasco: 'Pacote muito desgastante'
Cruz-Maltino tem apenas um ponto pelo Brasileiro
Preço dos ingressos para a Copa de 2026 dispara no site de revenda da Fifa
Torneio será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos, Canadá e México
Ucraniano desclassificado na Olimpíada por homenagem a mortos em guerra recorre da decisão
Ele entrou com um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS)
De saída do Barcelona, Lewandowski tem propostas do Milan e do Atlético de Madrid
Atacante, de 37 anos, também está na mira do futebol saudita
Flamengo faz sondagem por joia do Coritiba e avalia enviar proposta
Khensane, de 17 anos, já estreou pelo profissional do time paranaense
