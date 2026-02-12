Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, Paulo Pezollano, técnico, e Abel Braga, diretor técnico - Filipe Maciel / Internacional

Publicado 12/02/2026 18:50

Rio - O ex-treinador do Internacional, Abel Braga, de 73 anos, foi punido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela fala homofóbica na reta final do Campeonato Brasileiro de 2025. Ele recebeu cinco jogos de suspensão e multa de R$ 20 mil.

Abel Braga foi contratado pelo Internacional no fim de novembro do ano passado, somente para comandar o clube gaúcho nas últimas duas rodadas do Brasileiro. Na sua chegada ao Colorado, o técnico deu uma declaração homofóbica. Abel revelou ter criticado o uniforme rosa do clube gaúcho em uma conversa com D'Alessandro, que na época era diretor esportivo do clube.

"Fiz uma brincadeira, no fim ele deu esporro em todo mundo. Eu não quero a p**** do meu time usando camisa rosa, parece time de v****. Ele já falou: 'Não falei que tinha que tirar essa camisa aí?'", contou o treinador.

Logo após o ocorrido, Abel Braga se retratou atráves das redes sociais: "Em primeiro lugar, reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros. O que define é o caráter".

Abel Braga foi bem-sucedido no trabalho de evitar o rebaixamento do Internacional no fim do ano passado e agora é diretor técnico do Colorado. Paulo Pezzolano é o atual treinador dos gaúchos.