Lewandowski é destaque do BarcelonaMiguel Riopa / AFP

Publicado 12/02/2026 17:50

Rio - O atacante Robert Lewandowski, de 37 anos, está vivendo seus últimos dias no Barcelona. Com contrato até o fim de junho, o polonês tem cinco propostas de diversos mercados e só deverá tomar uma decisão no mês que vem. As informações são do jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Uma das equipes interessadas é o Atlético de Madrid. O Milan também deseja a contratação do centroavante polonês. O Fenerbahçe é mais uma equipe do Velho Continente a desejar o veterano. Além dos três clubes, Chicago Fire, da MLS, e a liga saudita estão observando Lewa.

Na atual temporada, Robert Lewandowski atuou em 28 dos 36 jogos do Barcelona, 16 como titular e 12 como reserva. O atacante já anotou 13 gols até o momento.

Com passagem brilhante pelo Bayern, o atacante chegou ao Barcelona em julho de 2022. Foi campeão de LaLiga (duas vezes), Copa do Rei e Supercopa da Espanha (três vezes). Marcou 114 gols em 175 partidas e deu 21 assistências.