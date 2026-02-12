Lewandowski é destaque do BarcelonaMiguel Riopa / AFP
De saída do Barcelona, Lewandowski tem propostas do Milan e do Atlético de Madrid
Atacante, de 37 anos, também está na mira do futebol saudita
De saída do Barcelona, Lewandowski tem propostas do Milan e do Atlético de Madrid
Atacante, de 37 anos, também está na mira do futebol saudita
Flamengo faz sondagem por joia do Coritiba e avalia enviar proposta
Khensane, de 17 anos, já estreou pelo profissional do time paranaense
Vasco confia em crescimento de produção de Marino Hinestroza: 'Vai começar a entregar'
Colombiano assinou contrato até o fim de 2029
Bia Haddad anuncia fim da parceria com treinador
A tenista fez agradecimentos a Rafael Paciaroni
Bortoleto destaca complexidade das mudanças da F1 e projeta temporada de ajustes
Piloto da Audi cita novo protocolo de largada como ponto mais difícil nos testes
CBF realiza instalação do impedimento semiautomático em São Januário
Entidade iniciou a adaptação dos estádios com as câmeras do sistema
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.