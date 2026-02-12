Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram

Musa do Olimpia, Leidy CardozoReprodução / Instagram

Publicado 12/02/2026 11:40

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, tem aproveitado bastante no verão e publicado muitas fotos de biquíni nas redes sociais. Porém, a beldade gosta de contemplar a estação do calor em silêncio. Ela contou qual tipo de companhia prefere.

"Alguém que não fale muito e faça uma boa massagem. Silêncio e protetor solar são uma combinação perfeita", disse em entrevista ao portal "Popular".

Bastante conhecida no Paraguai, Leidy Cardozo tem mais de 337 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@leidycardozopy).