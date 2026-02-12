Musa do Olimpia, Leidy CardozoReprodução / Instagram
Musa do Olimpia afirma que gosta de aproveitar praia em silêncio
Leidy Cardozo tem mais de 337 mil seguidores no Instagram
João Fonseca e Bia Haddad acumulam sequência negativa em início de temporada no tênis
Juntos, os atletas acumulam sete derrotas em oito jogos no ano de 2026
Ex-Vasco cita 'trabalhos com sangue' em São Januário: 'Precisa de limpeza espiritual'
Ex-volante Souza diz que clube está 'pagando o preço' por rituais feitos ao longo dos anos
Dana White coloca prazo para fechar card do UFC Casa Branca: 'Teremos as lutas definidas'
Presidente do UFC pretende realizar card histórico em junho deste ano, com lutas de alto calibre; saiba mais
Ex-promessa do Botafogo é anunciado por clube italiano
João Zampier, conhecido como Capixaba Batata, chegou a ter multa rescisória de R$ 246 milhões no Glorioso
Ucraniano é desclassificado na Olimpíada de inverno por homenagem a mortos em guerra
Vladislav Heraskevych desabafou após decisão do COI que o impediu de usar capacete especial
