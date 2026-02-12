Dana White (à esquerda) caminha com Donald Trump e a lutadora Kayla Harrison(Foto: Reprodução/Instagram)
A edição é tratada internamente como um marco para a companhia e para o MMA, por estar inserida nas comemorações dos 250 anos da Independência dos Estados Unidos e por acontecer em um dos locais mais simbólicos do país. O caráter institucional e histórico do evento aumenta a responsabilidade da organização em montar um card à altura da ocasião.
Ao responder uma publicação no Instagram, o presidente do UFC detalhou o cronograma e revelou a participação direta de um dos principais responsáveis pela montagem dos confrontos: “A reunião de matchmaking da Casa Branca é amanhã. Mick Maynard chega de avião amanhã para isso. Teremos as lutas definidas até este fim de semana”, escreveu Dana White.
Programado para o dia 14 de junho, o evento ainda não conta com lutas oficialmente anunciadas, mas a declaração de Dana White indica que os principais duelos devem ser confirmados em breve. A presença de Mick Maynard no processo reforça a ideia de que o card já está em estágio avançado de construção e passa agora por ajustes finais.
Com pouco mais de dois meses até a data marcada, o UFC acelera os bastidores para fechar uma programação que promete ter forte apelo esportivo e simbólico. A expectativa agora gira em torno de quais atletas e categorias serão escolhidos para compor um evento que já se destaca no calendário antes mesmo de ter suas lutas reveladas.
