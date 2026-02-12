Dana White (à esquerda) caminha com Donald Trump e a lutadora Kayla Harrison - (Foto: Reprodução/Instagram)

Dana White (à esquerda) caminha com Donald Trump e a lutadora Kayla Harrison(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 12/02/2026 11:00

O planejamento do aguardado evento do UFC na Casa Branca entrou em sua fase decisiva nesta semana. Um comentário de Dana White nas redes sociais indicou que a organização já deu início ao processo formal de definição dos confrontos, com a reunião de matchmaking marcada para acontecer nos próximos dias e com prazo curto para a conclusão do card.



A edição é tratada internamente como um marco para a companhia e para o MMA, por estar inserida nas comemorações dos 250 anos da Independência dos Estados Unidos e por acontecer em um dos locais mais simbólicos do país. O caráter institucional e histórico do evento aumenta a responsabilidade da organização em montar um card à altura da ocasião.