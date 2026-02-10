Aos 47 anos, Arlovski se tornou campeão do Bare Knuckle Fighting Championship (Foto: Reprodução/Instagram)
Reconhecido historicamente pela qualidade na trocação desde os tempos de elite no MMA, Arlovski controlou as ações no ringue com precisão e volume de golpes. O veterano explorou jabs e diretos para manter Rothwell sob pressão constante, chegando a balançar o adversário ainda no primeiro round. No segundo assalto, "The Pit Bull" manteve a postura agressiva e seguiu ditando o ritmo do confronto.
Do outro lado, Bem Rothwell mostrou resistência e evitou a queda em alguns momentos graças ao apoio das cordas, mas acumulou danos visíveis ao longo da luta. O rosto do norte-americano ficou cada vez mais marcado pelos golpes, até que o corte aberto levou a equipe médica a intervir. Com a avaliação dos médicos, a luta foi encerrada, e o árbitro confirmou a vitória de Arlovski por nocaute técnico.
Após deixar o UFC em uma fase de resultados negativos, o veterano encontrou novo fôlego no Boxe e no Boxe sem luvas. Invicto nessa nova etapa, com quatro vitórias, todas por nocaute, Arlovski agora soma o triunfo mais recente sobre Rothwell ao currículo e se coloca no topo do BKFC, mostrando que, mesmo perto dos 50 anos, ainda é capaz de competir e conquistar títulos em alto nível.
