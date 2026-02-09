Jon Jones deixou claro que não pretende estender muito mais sua carreira (Foto: Reprodução)
Pouco depois, o próprio atleta reforçou esse cenário ao abordar publicamente o tema da aposentadoria. Em entrevista ao canal "Helen Yee Sports", Jon Jones destacou a importância de reconhecer o momento ideal para encerrar a trajetória como lutador profissional. Aos 38 anos e com um legado consolidado como um dos maiores nomes da história do esporte, "Bones" deixou claro que não pretende estender a carreira a ponto de comprometer sua saúde ou sua imagem competitiva.
“Acho que a minha melhor versão está a caminho. E essa é uma pessoa sem lutas. Estou empolgado para me tornar esse cara, para forjar esse cara. Acho que posso ter encerrado (minha carreira). Sou jovem e saudável o suficiente para competir com alguns dos melhores lutadores do mundo, mas sempre estive acostumado a competir com os melhores do mundo. É um padrão muito alto a ser mantido. Então, talvez seja apenas uma questão de fazer tudo certo e parar no momento certo. Não quero ser um desses lutadores que ganha algumas lutas e perde outras, e não consegue se lembrar do próprio nome”, afirmou o veterano.
A declaração ganha ainda mais peso quando analisada dentro do contexto físico atual do atleta, que já admitiu publicamente as limitações impostas pelo problema no quadril. Diante disso, a possibilidade de encerrar a carreira preservando o status de ícone do MMA, sem atravessar uma fase de queda de rendimento ou resultados irregulares, passa a ser considerada uma alternativa cada vez mais plausível nos bastidores do esporte.
Apesar do tom de despedida, existe ao menos um cenário capaz de adiar essa decisão. Jon Jones já indicou que uma eventual participação no card do UFC na Casa Branca, marcado para acontecer em junho, seria motivação suficiente para encarar mais um desafio no octógono. Agora, resta saber se essa oportunidade irá se concretizar ou se o americano optará por, de fato, encerrar sua carreira sem voltar a competir profissionalmente.
