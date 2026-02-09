Jon Jones deixou claro que não pretende estender muito mais sua carreira - (Foto: Reprodução)

Publicado 09/02/2026 11:00 | Atualizado 09/02/2026 11:31

As recentes declarações de Jon Jones voltaram a colocar seu futuro no MMA no centro das discussões. Nos últimos dias, um vídeo em que o ex-campeão meio-pesado e peso-pesado do UFC relata conviver com dores constantes provocadas por um quadro de artrite no quadril ganhou grande repercussão entre fãs e especialistas. O relato levantou dúvidas sobre sua real condição física para competir em alto nível e abriu espaço para novas especulações sobre a continuidade de sua carreira no Ultimate.



Pouco depois, o próprio atleta reforçou esse cenário ao abordar publicamente o tema da aposentadoria. Em entrevista ao canal "Helen Yee Sports", Jon Jones destacou a importância de reconhecer o momento ideal para encerrar a trajetória como lutador profissional. Aos 38 anos e com um legado consolidado como um dos maiores nomes da história do esporte, "Bones" deixou claro que não pretende estender a carreira a ponto de comprometer sua saúde ou sua imagem competitiva.



“Acho que a minha melhor versão está a caminho. E essa é uma pessoa sem lutas. Estou empolgado para me tornar esse cara, para forjar esse cara. Acho que posso ter encerrado (minha carreira). Sou jovem e saudável o suficiente para competir com alguns dos melhores lutadores do mundo, mas sempre estive acostumado a competir com os melhores do mundo. É um padrão muito alto a ser mantido. Então, talvez seja apenas uma questão de fazer tudo certo e parar no momento certo. Não quero ser um desses lutadores que ganha algumas lutas e perde outras, e não consegue se lembrar do próprio nome”, afirmou o veterano.