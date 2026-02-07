Whindersson e Popó ficarão frente a frente no ringue mais uma vez - (Foto: Vica Bueno)

Publicado 07/02/2026 17:00 | Atualizado 07/02/2026 23:35

A organização do Fight Music Show confirmou oficialmente a revanche entre Acelino Popó Freitas e Whindersson Nunes como luta principal da oitava edição do evento. Quatro anos após dividirem o protagonismo no card inaugural, em 2022, o tetracampeão mundial de Boxe e o humorista voltam a se enfrentar em um duelo de exibição que ainda não teve data e local anunciados pela promotora.



No primeiro encontro, Popó impôs clara superioridade técnica ao longo dos rounds, controlando as ações no ringue diante do youtuber. Apesar do domínio de Acelino, o combate, por ter caráter de exibição, terminou empatado nas papeletas dos juízes, resultado que gerou debate entre fãs e especialistas, e ajudou a impulsionar o interesse por uma nova edição do confronto.