Whindersson e Popó ficarão frente a frente no ringue mais uma vez (Foto: Vica Bueno)
No primeiro encontro, Popó impôs clara superioridade técnica ao longo dos rounds, controlando as ações no ringue diante do youtuber. Apesar do domínio de Acelino, o combate, por ter caráter de exibição, terminou empatado nas papeletas dos juízes, resultado que gerou debate entre fãs e especialistas, e ajudou a impulsionar o interesse por uma nova edição do confronto.
Desde então, Popó manteve-se ativo em apresentações do gênero e acumulou uma sequência de seis vitórias consecutivas em lutas de exibição. Sua aparição mais recente fora do circuito do FMS aconteceu no Spaten Fight Night 2, em setembro do ano passado, quando enfrentou Wanderlei Silva em um duelo que acabou encerrado por desqualificação, após confusão generalizada entre as equipes envolvidas.
Whindersson, por sua vez, também seguiu investindo na experiência dentro do ringue. O piauiense participou do torneio de celebridades Kingpyn: High Stakes, venceu uma luta e foi eliminado na semifinal, além de atuar em eventos da Misfits Boxing e da Most Valuable Promotions, promotora ligada a Jake Paul, acumulando derrotas nessas apresentações.
Além da luta principal entre Popó e Whindersson, o Fight Music Show 8 já começa a ganhar forma com outros confrontos de apelo popular. A organização anunciou recentemente o duelo entre Kleber Bambam e Davi Brito, ambos ex-campeões do Big Brother Brasil, reforçando a proposta do evento de misturar entretenimento, celebridades e combates de exibição no card.
