Maurício Ruffy chegou à nona posição no ranking peso-leve após boa vitória no UFC 325 - (Foto: Reprodução/UFC)

Maurício Ruffy chegou à nona posição no ranking peso-leve após boa vitória no UFC 325 (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 04/02/2026 09:00

O UFC 325, realizado no último sábado (31), em Sydney, na Austrália, marcou um passo importante na trajetória de Maurício Ruffy dentro da organização. Após nocautear Rafael Fiziev no segundo round e ainda garantir o bônus de "Performance da Noite", o brasileiro teve sua atuação recompensada na atualização mais recente dos rankings. O peso-leve deu um salto significativo e agora figura entre os dez melhores da divisão até 70kg.



Antes ocupando a 14ª colocação, Ruffy subiu cinco posições e passou a aparecer como nono colocado no ranking dos leves. A ascensão consolida o brasileiro na elite da categoria e reforça seu nome na corrida por desafios cada vez maiores no plantel do Ultimate. Já Rafael Fiziev, derrotado no confronto direto, acabou perdendo espaço e caiu da nona para a 11ª posição na listagem.



Outro resultado do card principal do UFC 325 também mexeu com a parte de cima do ranking dos leves. Após vencer Dan Hooker por nocaute técnico no segundo round, Benoit St-Denis ganhou três posições e entrou no Top 5 da divisão, deixando a oitava colocação para ocupar agora o quinto posto. Do outro lado, o neozelandês Dan Hooker caiu de sexto para oitavo após o revés.