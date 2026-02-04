Maurício Ruffy chegou à nona posição no ranking peso-leve após boa vitória no UFC 325 (Foto: Reprodução/UFC)
Antes ocupando a 14ª colocação, Ruffy subiu cinco posições e passou a aparecer como nono colocado no ranking dos leves. A ascensão consolida o brasileiro na elite da categoria e reforça seu nome na corrida por desafios cada vez maiores no plantel do Ultimate. Já Rafael Fiziev, derrotado no confronto direto, acabou perdendo espaço e caiu da nona para a 11ª posição na listagem.
Outro resultado do card principal do UFC 325 também mexeu com a parte de cima do ranking dos leves. Após vencer Dan Hooker por nocaute técnico no segundo round, Benoit St-Denis ganhou três posições e entrou no Top 5 da divisão, deixando a oitava colocação para ocupar agora o quinto posto. Do outro lado, o neozelandês Dan Hooker caiu de sexto para oitavo após o revés.
Tallison Teixeira sobe posições após vncer Tuivasa
Entre os pesos-pesados, Tallison Teixeira também saiu fortalecido do UFC 325. Depois de superar Tai Tuivasa na decisão unânime dos juízes, "Xicão" avançou da 15ª para a 11ª colocação no ranking da categoria. Já o australiano viu sua situação se complicar ainda mais, despencando da 12ª para a 15ª posição e acumulando a sexta derrota consecutiva.
Volkanovski se consolida e sobe no ranking peso-por-peso
Na luta principal do UFC 325, Alexander Volkanovski ampliou ainda mais seu legado. Ao dominar Diego Lopes e defender o cinturão dos penas, o veterano de 37 anos não apenas manteve o título, como também subiu no ranking peso-por-peso da entidade, ultrapassando Alex Poatan e assumindo a quarta colocação geral, atrás apenas de Khamzat Chimaev, Ilia Topuria e Islam Makhachev.
Atletas são retirados do ranking na nova atualização
Por fim, a atualização dos rankings também trouxe mudanças fora do contexto direto do UFC 325. Suspensa por nove meses por violação antidoping, Iasmin Lucindo foi retirada do top 15 do peso-palha, promovendo a subida das atletas que estavam logo abaixo. Já nos meio-médios, Shavkat Rakhmonov deixou a listagem após um longo período afastado por lesões e cirurgias, abrindo espaço para novos nomes na divisão.
