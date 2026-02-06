Fernando Tererê atendeu pedidos de fotos, conversou com o público e acompanhou de perto o evento - (Foto: ISO)

Fernando Tererê atendeu pedidos de fotos, conversou com o público e acompanhou de perto o evento (Foto: ISO)

Publicado 06/02/2026 12:00 | Atualizado 06/02/2026 16:37

Um dos maiores ícones do Jiu-Jitsu brasileiro e mundial, Fernando Tererê marcou presença no primeiro dia do Rio Summer National Open 2026, evento promovido pela CBJJD no último fim de semana (31/01 e 01/02), no Velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro.



Sempre com um sorriso no rosto, Tererê foi cercado por fãs, atendeu pedidos de fotos, conversou com o público e acompanhou de perto a atuação de seus alunos nos tatames. A presença da lenda deu um brilho especial ao evento, que reuniu atletas de alto nível técnico e contou com uma estrutura elogiada por quem entende do assunto.