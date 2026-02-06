Fernando Tererê atendeu pedidos de fotos, conversou com o público e acompanhou de perto o evento (Foto: ISO)
Sempre com um sorriso no rosto, Tererê foi cercado por fãs, atendeu pedidos de fotos, conversou com o público e acompanhou de perto a atuação de seus alunos nos tatames. A presença da lenda deu um brilho especial ao evento, que reuniu atletas de alto nível técnico e contou com uma estrutura elogiada por quem entende do assunto.
Durante a visita, o faixa-preta destacou a organização do campeonato e o nível das lutas: “Vim no Rio Summer National Open acompanhar os meus alunos competirem e me deparei com uma estrutura incrível, um nível técnico alto e um campeonato bem organizado”, afirmou em entrevista durante a transmissão ao vivo da competição.
Questionado sobre a saudade de competir, o multicampeão foi sincero e nostálgico: “Com certeza (bate uma saudade). No momento estou focado em dar aula particular, ministrar seminário e acompanhar meus alunos, mas sempre que eu vejo um campeonato de alto nível, me dá vontade de lutar sim”.
Mais do que um atleta vitorioso, Tererê segue sendo uma referência humana dentro e fora do tatame. Ao final, deixou uma mensagem direta e poderosa para quem pensa em começar no esporte: “Entre na primeira academia que você ver pela frente, vista o quimono e só vai. O Jiu-Jitsu salva vidas”.
A participação de Fernando Tererê no Rio Summer National Open, que foi válido pela primeira etapa de 2026, reforça o papel do Circuito Rio Mineirinho como vitrine do Jiu-Jitsu nacional e ponto de encontro entre gerações - unindo ídolos, atletas e apaixonados pela arte suave em um mesmo tatame.
