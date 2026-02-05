Expectativa é de uma verdadeira guerra entre Holloway e Do Bronx(Foto: Reprodução)
Na publicação, o brasileiro fez questão de reforçar a importância do apoio dos fãs e indicou que a apresentação promete ser especial. Em busca de se manter entre os principais nomes da divisão dos leves, Charles do Bronx usou o espaço para convocar a torcida e elevar a expectativa em torno do espetáculo que será protagonizado no octógono.
“Pôster oficial UFC 326, dia 07 de março, aí vamos nós. Conto com a energia de vocês para que possamos fazer um grande show e chocar o mundo mais uma vez!”, escreveu o atleta da equipe Chute Boxe/Diego Lima.
O confronto, além de valer o cinturão BMF, também carrega um peso histórico. Charles do Bronx e Max Holloway já mediram forças em 2015, ainda no início de suas trajetórias no UFC, quando o havaiano saiu vencedor após interrupção médica provocada por lesão do brasileiro. Desde então, ambos evoluíram, conquistaram títulos em suas respectivas categorias e se firmaram como dois dos nomes mais relevantes da organização.
Sediado na T-Mobile Arena, em Las Vegas, o UFC 326 terá justamente esse duelo como principal atração e, até o momento, como a única luta com cinturão confirmada no card. Com a aproximação da data, a tendência é que o Ultimate intensifique a promoção do evento e explore ainda mais a rivalidade e o apelo comercial de dois dos strikers mais populares do MMA atual.
