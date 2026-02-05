Expectativa é de uma verdadeira guerra entre Holloway e Do Bronx - (Foto: Reprodução)

Expectativa é de uma verdadeira guerra entre Holloway e Do Bronx(Foto: Reprodução)

Publicado 05/02/2026 10:00

A divulgação do UFC 326 ganhou mais força nesta semana com uma movimentação direta de Charles do Bronx nas redes sociais. O ex-campeão peso-leve compartilhou o pôster oficial do evento que terá como atração principal o confronto contra Max Holloway, válido pelo cinturão simbólico "BMF", destinado ao lutador considerado o “mais durão” do plantel. O duelo está marcado para o dia 7 de março, em Las Vegas (EUA), e já é tratado como um dos grandes combates do calendário da organização em 2026.



Na publicação, o brasileiro fez questão de reforçar a importância do apoio dos fãs e indicou que a apresentação promete ser especial. Em busca de se manter entre os principais nomes da divisão dos leves, Charles do Bronx usou o espaço para convocar a torcida e elevar a expectativa em torno do espetáculo que será protagonizado no octógono.



“Pôster oficial UFC 326, dia 07 de março, aí vamos nós. Conto com a energia de vocês para que possamos fazer um grande show e chocar o mundo mais uma vez!”, escreveu o atleta da equipe Chute Boxe/Diego Lima.