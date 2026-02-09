Marta e Teoh são os líderes da The Honorable, que vem crescendo no cenário espanhol - (Foto: Divulgação)

Marta e Teoh são os líderes da The Honorable, que vem crescendo no cenário espanhol (Foto: Divulgação)

Publicado 09/02/2026 09:00 | Atualizado 09/02/2026 10:58

Em franca ascensão, a equipe The Honorable está confirmada no Campeonato de España de Jiu-Jitsu Deportivo, evento que marca a estreia da ISBJJA em Sevilla, no dia 7 de março, e promete elevar ainda mais o nível das competições no país. Representando a cidade de Málaga, o time chega motivado para disputar a primeira etapa da entidade em 2026, reforçando o crescimento da modalidade no cenário espanhol.



Uma das líderes da equipe, Marta Doblas Gutierrez carrega uma história profundamente ligada ao Jiu-Jitsu. Ela começou na arte suave há 11 anos, ao lado do parceiro, Teoh Rod, após ser convidada por amigos para treinar em Málaga, em uma academia afiliada à Roger Gracie. “Nos apaixonamos desde aquele momento”, relembra, destacando o impacto imediato que o esporte teve em sua vida.