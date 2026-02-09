Marta e Teoh são os líderes da The Honorable, que vem crescendo no cenário espanhol (Foto: Divulgação)
Uma das líderes da equipe, Marta Doblas Gutierrez carrega uma história profundamente ligada ao Jiu-Jitsu. Ela começou na arte suave há 11 anos, ao lado do parceiro, Teoh Rod, após ser convidada por amigos para treinar em Málaga, em uma academia afiliada à Roger Gracie. “Nos apaixonamos desde aquele momento”, relembra, destacando o impacto imediato que o esporte teve em sua vida.
Atualmente, Marta e seus alunos são afiliados e treinam sob a orientação de Santeri Lilius. A academia The Honorable, localizada em Málaga, tem uma missão bem definida: levar o Jiu-Jitsu a um bairro de classe trabalhadora, tornando a prática acessível e inclusiva. A proposta social se reflete diretamente na formação de atletas e cidadãos, unindo alto rendimento e valores humanos.
Sobre a chegada da ISBJJA à Espanha, e especialmente a Sevilla, Marta é direta ao apontar a importância do momento. “Acho que é uma grande oportunidade. Precisamos de mais opções e plataformas que facilitem o acesso à competição e ajudem a continuar desenvolvendo o Jiu-Jitsu na Espanha”, afirmou a faixa-marrom.
Na visão da líder da The Honorable, ainda existe uma carência de competições de alto nível no território espanhol. Segundo ela, o custo elevado para competir fora do país acaba limitando muitos atletas. “Comparado a outros países, temos muito menos oportunidades. Nesse sentido, a ISBJJA pode ser fundamental para melhorar a situação aqui”, destacou, exaltando o papel do Campeonato de España dentro desse novo contexto.
Integrando o Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, o evento em Sevilla também reflete a evolução técnica dos atletas da região. Para Marta, o nível cresce a cada temporada. “Há uma evolução notável tanto nos aspectos técnicos quanto na preparação dos competidores”, analisou, para completar sobre o outro lado da arte suave:
"O Jiu-Jitsu, sem dúvida, forma pessoas melhores. Ele incute disciplina, perseverança, valores e promove o aprimoramento físico e mental”, disse, conectando a filosofia da modalidade com o trabalho diário realizado pela equipe em Málaga.
Com apenas dois anos de existência, a The Honorable vive um momento especial e encara o Campeonato de España como um grande desafio: “Queremos demonstrar o trabalho diário que fazemos no tatame”, concluiu Marta.
Com disputas Gi & No-Gi para todas as idades, em todas as faixas, o Campeonato de España de Jiu-Jitsu Deportivo está marcado para o dia 7 de março, no Pabellón Colegio Escolapios, e tem inscrições abertas no site www.isbjja.com. Já valendo pontos no ranking do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu 2026, a competição promete abrir a temporada com chave de ouro.
